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Встреча президента Абхазии с министром здравоохранения

Цахнакия: надеемся открыть противотуберкулезный диспансер до конца года

© Sputnik. Бадрак Авидзба
В Абхазии
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Президент Абхазии Рауль Хаджимба принял министра здравоохранения республики Тамаза Цахнакия в четверг 2 ноября.

СУХУМ, 2 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия на встрече с президентом страны Раулем Хаджимба выразил надежду, что до конца текущего года новый корпус Республиканского противотуберкулезного диспансера будет открыт.

"Мы практически завершили все работы, остались некоторые технические вопросы, — сказал министр. — Диспансер на 140 коек, где мы сможем разместить всех пациентов, нуждающихся именно в стационарном лечении. В том числе там предусмотрены детские койки и хирургический корпус".

Президент поинтересовался, как обстоят дела с персоналом противотуберкулезного диспансера, на что министр здравоохранения ответил, что существует дефицит специалистов.

Врачи
© Фото: fotolia
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"Дефицит есть в части фтизиатрии, мы испытываем проблемы в этом вопросе, а среднего медицинского персонала достаточно. Сейчас мы готовим двух специалистов в клинической ординатуре, через год-два будет пополнение специалистами", — заверил Цахнакия.

По всем районам Абхазии должны быть соответствующие кабинеты для оказания медицинской помощи пациентам.

"В соответствии с новым законом "О здравоохранении" мы сейчас активно занимаемся разработкой нормативно-правовой документации в части реализации данного закона. Это очень большая и кропотливая работа в том числе и по части туберкулеза, у нас на сегодня нет закона о принудительном лечении туберкулеза, так же как и психических заболеваний", — сказал министр здравоохранения.

Минздрав подготовил законопроект о психиатрической службе, и скоро он будет представлен президенту на рассмотрение, добавил Цахнакия.

"Также мы будем заниматься разработкой соответствующего закона по туберкулезу", — подчеркнул министр.

Ремонтно-восстановительные работы в Республиканском противотуберкулезном диспансере были начаты в 2012 году и завершены в 2015 году. Работы были проведены в рамках реализации Инвестиционной программы социально-экономического развития Абхазии за счет российских средств.

Заболеваемость туберкулезом в Абхазии
© Sputnik. Леон Гуния
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