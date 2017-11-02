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2 ноября 1992 года: письмо Владислава Ардзинба Генсеку ООН

© Фото: из архива Музея Боевой Славы
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (80)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Письмо председателя Верховного Совета Абхазии Владислава Ардзинба Генеральному секретарю ООН профессору Бутросу Бутросу Гали: "Ваше превосходительство! Война в Абхазии привела к грубому, а порой циничному нарушению прав человека, граждан всех национальностей, проживающих в республике. В ходе войны экономика Абхазии развалилась. Функционируют только предприятия, производящие хлебобулочные изделия, и то с большими перебоями из-за нехватки сырья и электроэнергии", — говорилось в письме.

В письме также сообщалось, что с приближением зимы реальна угроза голода. В связи с происходящими на территории Абхазии боевыми действиями силы охраны правопорядка не могут обеспечить соблюдение прав человека. На территории республики происходят грабежи, разбой, убийства, насилия. Поэтому абхазская сторона вынуждена была обратиться с просьбой об оказании гуманитарной помощи к президенту России, а также о возложении на воинские подразделения Российских Вооруженных сил функций по охране и распределению продуктов питания и других ценностей. 

"Во избежание возможных жалоб о поддержке российскими войсками одной из конфликтующих сторон мы просим направить в Абхазию международных наблюдателей по контролю за их действиями", — написал Ардзинба.

Кроме того, абхазская сторона конфликта обратилась с просьбой направить в Абхазию комиссию по установлению фактов массовых нарушений прав человека, а также выявлению лиц, виновных в этом. 

"Хочу надеяться, что Вы с вниманием отнесетесь к нашей просьбе. К данному письму прилагаю обращение к Президенту России Борису Ельцину", — говорится в письме Владислава Ардзинба Генсеку ООН Бутросу Бутросу Гали.

Темы:
"413 дней" (80)



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