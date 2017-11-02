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Вакцинация от гриппа в информационном агентстве Sputnik

Жизнь после: что можно и нельзя, если сделана прививка от гриппа

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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В Абхазии началась вакцинация от вируса гриппа. По программе Минздрава Абхазии вакцинация проводится детскому и взрослому населению республики совершенно бесплатно при центральных районных больницах и поликлиниках.

У тех, кто в этом году уже сделал прививку или только собирается, возникает много вопросов, что делать можно, а чего категорически нельзя после прививки от гриппа. Sputnik Абхазия ответит на некоторые из них.





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