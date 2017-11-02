Жизнь после: что можно и нельзя, если сделана прививка от гриппа

У тех, кто в этом году уже сделал прививку или только собирается, возникает много вопросов, что делать можно, а чего категорически нельзя после прививки от гриппа. Sputnik Абхазия ответит на некоторые из них.
В Абхазии началась вакцинация от вируса гриппа. По программе Минздрава Абхазии вакцинация проводится детскому и взрослому населению республики совершенно бесплатно при центральных районных больницах и поликлиниках.
У тех, кто в этом году уже сделал прививку или только собирается, возникает много вопросов, что делать можно, а чего категорически нельзя после прививки от гриппа. Sputnik Абхазия ответит на некоторые из них.
В пятницу территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием антициклона, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.
Судья Национальной судебной палаты Испании приняла решение об аресте восьми бывших членов каталонского правительства, экс-глава женералитета Карлес Пучдемон объявлен в розыск.
Композитор, Народный артист СССР Евгений Дога в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал, как впервые сыграл на мандолине и написал первую музыку к кино.
Южная Осетия откроет собственный таможенный пункт на границе с Грузией – пока на пункте пропуска "Раздахан" несут службу только российские пограничники.
Адвокат Всероссийского азербайджанского конгресса подал в Президиум Верховного суда России новую жалобу по вопросу ликвидации организации.
Большой туристический поток из России стимулирует граждан Армении учить русский язык, считает президент Армении Серж Саргсян.
Казахстан будет вынужден усилить контроль на границе с Кыргызстаном, если Бишкек откажется от совместной работы, заявляют в Астане.
В Мытищинском районе Московской области задержан уроженец Кыргызстана, подозреваемый в убийстве своей жены.
Президенты Беларуси и Украины встретились в Объединенных Арабских Эмиратах и обсудили развитие беспроблемных, по мнению Лукашенко, отношений.
Специальный консилиум, созванный в Латвийской академии наук, так и не пришел к единому мнению по вопросу правильного исполнения гимна.
Литовский дипломат, заявивший в интервью Foreign Policy о "ядерной угрозе", исходящей со стороны БелАЭС, путает термины, считают эксперты.
Президент Молдовы Игорь Додон отмечает рекордную за годы независимости республики поставку фруктов в Россию.
В Таджикистане хотят заменить настоятелей мечетей, получивших религиозное образование за рубежом.
В узбекском Самарканде государственный регистрационный номер автомобиля серии 777ААА продали за 37,7 тысячи долларов.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд стала первой эстонкой, которая была включена в список ста самых могущественных женщин мира от Forbes.
Южная Осетия откроет собственный таможенный пункт на границе с Грузией – пока на пункте пропуска "Раздахан" несут службу только российские пограничники.
Адвокат Всероссийского азербайджанского конгресса подал в Президиум Верховного суда России новую жалобу по вопросу ликвидации организации.
Большой туристический поток из России стимулирует граждан Армении учить русский язык, считает президент Армении Серж Саргсян.