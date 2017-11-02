Шанибов о создании КГНК: показали Грузии, что Абхазия не одна

2 ноября 1991 года на заседании Ассамблеи горских народов, организация была преобразована в Конфедерацию горских народов Кавказа.

СУХУМ, 2 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Создание Конфедерации горских народов Кавказа было необходимо, так как нужно было отстаивать национальные интересы Абхазии, которые ущемлялись грузинской стороной, сказал в интервью Sputnik Абхазия президент КГНК Муса Шанибов.

"Абхазская интеллигенция почувствовала, что беда надвигается, они решили собрать представителей народов и показать Грузии, что они не одиноки, что народы Кавказа вместе и готовы ответить на их агрессию", — добавил он.

Представители национальных общественных организаций Кавказа собрались в Сухуме для проведения встречи, сообщил Муса Шанибов.

"Нас принял в Союзе писателей Абхазии Баграт Шинкуба, встреча проходила в зале, который был переполнен абхазской интеллигенцией. Мы начали обсуждать проблемы, с которыми сталкивался регион", — отметил Шанибов.

Против этой встречи высказались грузины, которые стали угрожать тем, что не позволят провести это собрание, однако, они не смогли помешать этому, подчеркнул он.

"На встрече я предложил, что одним разговором дело не должно закончиться. Без организации ничего сделать невозможно. Я сказал, что необходимо придать встрече статус съезда представителей народов", — заметил Шанибов.

Муса Шанибов подчеркнул, что в ходе проведения съезда к председателю движения "Аидгылара" Алексею Гогуа подходил заместитель генпрокурора Грузии и угрожал посадить всех делегатов, если встрече придадут статус съезда.

"Мы сделали перерыв, в ходе обсуждений было принято решение предать собранию статус съезда, несмотря на давление. Народы собрались за последние сто лет, и мы не могли просто так разойтись, поговорив", — сказал Шанибов.

После начала Отечественной войны народа Абхазии в 1992 году, Конфедерация горских народов Кавказа работала во всех республиках для сбора добровольцев и отправки их на защиту сражающегося за свободу и независимость народа Абхазии, подчеркнул Муса Шанибов.

На прошедшем 1-2 ноября 1991 года III съезде Ассамблеи горских народов в Сухуме представители двенадцати народов подписали Договор и приняли Декларацию о конфедеративном союзе горских народов Кавказа, а также определили столицу Абхазии город Сухум штаб-квартирой Конфедерации.