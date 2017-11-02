"Мой ласковый и нежный" Дога: композитор добра

Композитор, Народный артист СССР Евгений Дога в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал, как впервые сыграл на мандолине и написал первую музыку к кино.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Любовь к музыке в сердце Евгения Дога зародилась еще в раннем детстве. По словам композитора, в юности он очень вдохновлялся слепым цыганом, который руководил одним из кишиневских оркестров.

Однажды к дяде Евгения Дога, который жил рядом, приехали народные музыканты из Бессарабии.

"Дядя был более состоятельный и мог себе позволить приглашать музыкантов из других мест. И вот они играли на скрипке, бубне и других музыкальных инструментах, а мы – шпана, шли и слушали эту игру. Я и не пробовал и не осмеливался тогда сыграть на каком-нибудь из этих инструментов", — вспоминает композитор.

После Второй мировой войны в Кишинев приехал симфонический оркестр, на концерт которого Евгений Дога пошел с друзьями.

"Впечатления были разные, но всегда было чувство одухотворенности", — делится он впечатлениями.

Все эти концерты накладывали свой отпечаток на будущего композитора. И вот после концерта в Кишиневе он попробовал сам сделать музыкальный инструмент и сыграть на нем.

Первым инструментом будущего великого композитора стала мандолина, которую он смастерил своими силами.

"Струны к инструменту в это тяжелое время я находил на поле боя. Было множество поломанных телефонных линий", — поясняет он.

На "самоделке" Дога сыграл на свадьбе, за этот дебют он и получил свой первый гонорар — миску похлебки, первые послевоенные годы были голодными, и такое съедобное вознаграждение пришлось очень кстати начинающему таланту.

Своя музыка

Евгению Дога было уже 30 лет, когда он начал писать музыку. До этого занимался теорией.

"Был очень хороший поэт и режиссер одновременно, Георгэ Водэ, который сказал мне, что собирается снимать кино. Он же предложил мне написать музыку к фильму "Нужен привратник". Я ответил, что давно не пишу и даже не знаю, как писать для кино. Он ответил, что это не страшно, что все занимаются самодеятельностью, что все в первый раз в этом фильме", — вспоминает композитор.

Тогда Дога подумал, раз все впервые пробуют себя в той или иной роли, то почему бы ему самому не последовать их примеру. Согласился.

"Это была очень интересная работа. Действия происходили по мотивам сказки румынского классика Ионы Крянгэ — половина в раю, половина в аду. Фильм получил очень большие оценки на многих конкурсах. В то время не были проблемы с церковными книгами. Церкви рушились, книги выбрасывались, я изучал церковную музыку для того, чтобы изобразить рай, а с адской жизнью я итак знаком", — ухмыльнулся композитор.

Доброта объединяет людей

Евгений Дога очень много путешествовал и встречался с самыми разными людьми. И, по его мнению, единственное общее, что объединяет людей – это добро.

"Никак не могу найти мотив для непонимания друг друга. Люди сотканы Богом из добра. Я гастролирую не только для того, чтобы дать послушать свою музыку, но и посредством музыки передать частичку добра людям", — признается он.

По словам Дога, добро в нем прививала мама, которая стала примером самоотверженности.

"Я засыпал ночью, она работала, просыпался утром – опять за работой. Но, несмотря на все трудности, которые она терпела после Второй мировой войны, она всегда смотрела на меня глазами полными любви", — вспоминает он.

В жизни композитора ее образ занимает одну из главных ролей. Он даже посвятил произведение "Не оставляйте матерей, они от одиночества стареют".

"Я старался к маме приходить даже в три часа ночи. Хотя бы на полчаса. После того, как ее не стало, я часто слушаю кассету, на которой была записана наша получасовая беседа", — сказал композитор.