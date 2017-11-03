3 ноября 1992 года: Владислав Ардзинба встретился с членами миссии ОННН

Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

В оперативной сводке Министерства обороны Абхазии от 3 ноября 1992 года говорится о том, что члены миссии ОННН (Организации непредставленных наций и народов) побывали в городе Гагра, посетили госпиталь.

Вечером 3 ноября состоялась встреча председателя Верховного Совета Абхазии Владислава Ардзинба с членами миссии.

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.