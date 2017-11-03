3 ноября 1992 года: Владислав Ардзинба встретился с членами миссии ОННН

Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.
413 дней: 3 ноября 1992 года
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В оперативной сводке Министерства обороны Абхазии от 3 ноября 1992 года говорится о том, что члены миссии ОННН (Организации непредставленных наций и народов) побывали в городе Гагра, посетили госпиталь.
Вечером 3 ноября состоялась встреча председателя Верховного Совета Абхазии Владислава Ардзинба с членами миссии.
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Выставка абхазских художников, организованная Министерством культуры Абхазии, Союзом художников Абхазии и московским отделением Союза художников России, продлится в Москве в Доме художников до 17 ноября.
В выходные дни на территории Черноморского побережья Абхазии сохранится влияние обширного антициклона с относительно теплой массой воздуха с юга, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.