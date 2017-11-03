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Расширенное заседание коллегии МВД

Президент Абхазии недоволен работой МВД республики

© Sputnik.
В Абхазии
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Расширенная коллегия МВД Абхазии с участием президента Рауля Хаджимба состоялась в пятницу 3 ноября.

СУХУМ, 3 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Президент Абхазии Рауль Хаджимба выразил недовольство работой органов внутренних дел на расширенной коллегии МВД республики в пятницу 3 ноября.

"Понимаю, что очень сложно говорить о всех недостатках и их исправлениях, когда и государство не всегда уделяет внимание техническому оснащению, социальным вопросам. Но нужно исходить из тех возможностей, которые у нас есть", — заявил президент.

За последние десять лет страна постепенно скатывалась в пропасть криминальных отношений и разборок, сказал он.

МВД
© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Когда вокруг нашей страны принимались меры, направленные на борьбу с преступностью и криминальными авторитетами, у нас же стали лелеять эту среду. Может, вам напомнить, как завозили "воров в законе", как страну превратили в страну "смотрящих" и разборок", — подчеркнул президент. 

Глава государства отметил, что после совершенных преступлений представители силовых структур обращаются за помощью к криминалитету.

"Может быть, пофамильно назвать, какие сотрудники от своего собственного бессилия, отсутствия возможности обращаются к "смотрящим", дабы вернуть хотя бы то, что похитили преступники у простых граждан или отдыхающих", — сказал Хаджимба. 

Это показывает бессилие правоохранительных органов, сделал вывод президент.

"Тем самым мы поднимаем авторитет этим лицам, снижая при этом свой собственный профессиональный опыт и авторитет, потому что там, где нет работы, никакого опыта не будет складываться ", — отметил он.

В конечном итоге те, кто совершил преступления, уходят от реального наказания, сказал глава государства.

Генеральная прокуратура
© Sputnik. Томас Тхайцук
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"Криминал, чувствуя свою востребованность, затем пытается влиять на экономические и политические процессы", — объяснил Хаджимба.

По мнению президента, в рядах МВД нет единства, готовности проводить жесткую политику в борьбе с криминалом.

"Сегодня особое внимание следует уделить физической подготовке, морально-психологическому состоянию личного состава. Если мы не начнем эту работу сегодня, то завтра, к сожалению, это будет поздно", — уверен Хаджимба.

Он обратил внимание на слабую работу милиции с агентурой, на чем и должна строиться деятельность силовых структур.




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