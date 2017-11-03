Синоптики Абхазии сообщают: в выходные дождя не будет

СУХУМ, 3 ноя – Sputnik. Малооблачную погоду без осадков прогнозируют синоптики в первые выходные ноября.
Температура воздуха ночью понизится до +7°С. Ближе к вечеру на побережье местами возможен дождь со снегом. В предгорьях и горах снег.
Атмосферное давление выше нормы, 764 миллиметра ртутного столба.
Температура воздуха ночью +5˚С +7˚С, днем +19˚С +21˚С.
Температура морской воды +16˚С.
Ветер слабый, 3-5 метров в секунду.
Волнение морской воды слабое, один балл.
Относительная влажность воздуха высокая, 60-80%.