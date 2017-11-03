Инвестиции, клопы и туризм: в Гудауте уже подвели итоги года

Глава адмнистрации Гудаутского района Руслан Ладария провел пресс-конференцию для СМИ Абхазии, на которой подвел итоги года и рассказал о том, как обстоят дела в различных отраслях, почему курортный сезон 2017 года стал для района провальным и как используются инвестиционные средства.

Бадри Есиава, Sputnik.

Инвестиции

Руслан Ладария отметил, что масштабные работы в рамках Инвестпрограммы ведутся в районе на протяжении нескольких месяцев.

"На сегодняшний день в Гудаутском районе проводится много масштабных работ по Инвестпрограмме как в городе, так и в селах. Идет ремонт лыхнынской и 3-й средних школ, в Новом Афоне строится детский сад. На четырех улицах города меняют ливневки, в селах прокладывается водопровод. Также в районе появятся канализационные станции", — сообщил Ладария.

Глава района подробно рассказал о том, сколько средств из Инвестпрограммы будут потрачены в течение трех лет, и куда именно они будут вложены.

© Sputnik. Бадри Есиава Миллиард на Гудауту: на что потратили инвестиции

По его словам, на ремонт школы в селе Лыхны предусмотрено около 130 миллионов рублей, на ремонт гудаутской средней школы №3 примерно 87 миллионов рублей, а детский сад в Новом Афоне обойдется району в 136 миллионов рублей.

"На замену лифтов будет затрачено 44 миллиона рублей, на водопровод от села Дурипш до городского резервуара – 180 миллионов рублей, на городскую канализацию и строительство насосных станций около 153 миллионов рублей. 137 миллионов у нас уйдет на водопровод от Дурипша до четырех сел района. Планируем заменить дорожное полотно на четырех основных улицах города", — проинформировал Ладария и выразил уверенность, что объекты будут сданы в срок.

В течение трех лет в рамках Инвестиционной программы социально-экономического развития Абхазии на Гудаутский район будет выделено чуть больше одного миллиарда рублей.

Туризм и стройка в Приморском

От туристического сезона 2017 года ожидали больше, посетовал Ладария, но взрыв в Приморском и убийство российского туриста снизили поток гостей.

"Туристический сезон подошел к концу, и если говорить о результатах, то мы ожидали большего. В связи со взрывом в селе Приморское и преступлением, которое там произошло, количество туристов не добавилось, конечно же. Думаю, если мы наладим инфраструктуру в районе и сможем обеспечить безопасность гостей, их будет больше. Мы ведем работу в этом направлении", — подчеркнул Ладария.

По его словам, бюджет Гудаутского района — 413 миллионов рублей, из которых 70% дохода приходится на курортную отрасль. По предварительным итогам, в 2017 году Гудаута недополучила 31 миллион рублей в сравнении с 2016 годом.

"Скромные" итоги курортного сезона помешали начать реконструкцию нескольких исторических зданий в черте города, но эта работа обязательно продолжится, заверил глава.

В продолжение темы ликвидации последствий взрыва склада боеприпасов в селе Приморское Ладария сказал, что уже отремонтировано около 70 крыш, поврежденных снарядами, и идет строительство 12 новых домов.

Глава предположил, что полностью закончить строительство этих домов к началу зимних холодов не удастся.

"За такой короткий срок построить новое жилье невозможно, но работы ведутся. Я думаю, что до конца этого года эти дома будут подняты под крышу", — сказал Ладария.

Мраморный клоп и сельское хозяйство

Ущерб, который нанес мраморный клоп Гудаутскому району в 2017 году, может быть не сопоставим с тем, что будет в следующем году, такие не очень оптимистичные прогнозы дал Руслан Ладрия.

"Наш район меньше пострадал, чем восточные районы Абхазии, но это не значит, что в 2018 году их будет меньше (мраморных клопов – ред.). Предполагаю, что будет хуже, если сидеть сложа руки", — уверен глава района.

В администрацию Гудаутского района от Минсельхоза поступила партия ядохимикатов, воздействие которых эффективно весной в период размножения насекомых. Пока, отметил Ладария, жителям района приходится истреблять вредителей механическим путем.

Перспективными инвестициями в сельское хозяйство района Ладария считает вложения в виноградарство, цитрусовое хозяйство и чаеводство.

"Раньше в нашем районе собирали до пяти тысяч тонн винограда. Сейчас в разы меньше. Было около полутора тысяч гектаров чая, сейчас примерно 30 гектаров", — напомнил он.

Инвесторы и города-побратимы

Первоочередной задачей назвал Руслан Ладария работу по привлечению инвесторов.

"Понимаете, инвестор идет туда, где спокойно. Есть большой интерес со стороны потенциальных инвесторов к нашему району, но необходимо для них создать условия. Все должно быть в комплексе и инфраструктура, и безопасность", — уверен глава района.

Говоря об установлении побратимских отношений с зарубежными городами, он сказал, что эти договоренности в большинстве случаев не остались на бумаге, а имеют реальный результат, но руководству некоторых городов политика мешает углубить сотрудничество.

"В этом году с культурной программой к нам хотели приехать представители турецкого города Бандырма, но политическая обстановка не позволила им это сделать. Также недавно мы подписали договор с Дубоссарами в ПМР и Нурлатским районом Татарстана. Мы планируем начать с культурно-спортивных мероприятий и обмена делегациями", — пояснил Ладария.