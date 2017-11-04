"Абхазпродэкспорт" готов принимать у населения цитрусовые

Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Абхазии Владимир Дауров в интервью Sputnik рассказал, о том как сельхозпроизводители могут реализовать свою продукцию.

СУХУМ, 4 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Республиканское унитарное предприятие "Абхазпродэкспорт" готово принимать цитрусовые у производителей, сказал в интервью Sputnik Абхазия исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Абхазии Владимир Дауров в субботу 4 ноября.

"Производители могут обращаться к предприятию для реализации сельхозпродукции, это значительно облегчит реализацию их товара", — отмечает он.

Для поддержки сельхозпроизводителей, в республике необходимо существование завода по переработке фруктов, считает Владимир Дауров.

"Нестандартная продукция, которая не идет на продажу из-за того, что она не имеет товарный вид, должна идти на переработку. А нам приходится выбрасывать эти фрукты каждый год, хотя они могли пойти на джемы, варенья, компоты и так далее", — отметил Владимир Дауров.

До Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов консервные заводы в республике действовали во всех районах, напомнил Дауров. По его словам, массовый сбор цитрусовых в этом году начнется с 15 ноября.



