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Сбор мандаринов в Абхазии

"Абхазпродэкспорт" готов принимать у населения цитрусовые

© Sputnik. Томас Тхайцук
В Абхазии
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Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Абхазии Владимир Дауров в интервью Sputnik рассказал, о том как сельхозпроизводители могут реализовать свою продукцию.

СУХУМ, 4 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Республиканское унитарное предприятие "Абхазпродэкспорт" готово принимать цитрусовые у производителей, сказал в интервью Sputnik Абхазия исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Абхазии Владимир Дауров в субботу 4 ноября.

"Производители могут обращаться к предприятию для реализации сельхозпродукции,  это значительно облегчит реализацию их товара", — отмечает он.

Владимир Дауров
© Sputnik.
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Для поддержки сельхозпроизводителей, в республике необходимо существование завода по переработке фруктов, считает Владимир Дауров.

"Нестандартная продукция, которая не идет на продажу из-за того, что она не имеет товарный вид, должна идти на переработку. А нам приходится выбрасывать эти фрукты каждый год, хотя они могли пойти на джемы, варенья, компоты и так далее", — отметил Владимир Дауров.

До Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов консервные заводы в республике действовали во всех районах, напомнил Дауров. По его словам, массовый сбор цитрусовых в этом году начнется с 15 ноября.





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