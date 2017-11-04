СУХУМ, 4 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. 13-ая республиканская военно-спортивная игра "Аиааира" прошла в Абхазии, рассказала директор детско-юношеской спортивной школы №1 города Сухум Татьяна Эмухвари.

"В соревнованиях приняли участие восемь команд: семь команд из районов нашей республики и команда города Сухум", — добавила она.

Соревнования проходили по нескольким дисциплинам: строевая подготовка, подтягивание, разборка и сборка автомата, стрельба из автомата, бег в сто и тысячу метров, перетягивание каната и комбинированная эстафета.

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"По результатам этих игр за прошлые годы, очень многие дети стали выбирать основной профессией военные специальности. Очень многие, кто принимал участие в военно-спортивной игре "Аиааира", затем поступали в военные вузы", — говорит Эмухвари.

Она отметила, что много лет подряд эти соревнования выигрывал город Сухум, однако последние два года столичной команде не удавалось победить.

"Но в этом году Сухум снова завоевал первое общекомандное место, почти все наши ребята стали призерами многоборья", — рассказала Татьяна Эмухвари.

Часть военно-спортивных игр проводилась на территории Багмаранской военной части, сообщила она.

"Судьи у нас — военные из министерства обороны республики, они засекают правильность выполнения спортивных упражнений. Конечно-же все организовано как положено, инструктаж, скорая помощь, все предусмотрено на этих соревнованиях", — отметила Эмухвари.

Министерство образования подготовило кубки, грамоты и медали для участников военно-спортивных игр, сказала она.

"Каждому участнику вручили футбольные, волейбольные, баскетбольные мячи. Все дети были очень рады, все ушли довольные и счастливые", — отметила Эмухвари.

Соревнования проходили в Абхазском государственном лицее-интернате имени Дзидзария при поддержке Министерства образования и науки и Министерства обороны республики.