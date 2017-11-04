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Спектакль Том Сойер

Хинтба о "Томе Сойере": мощнейшая энергетика молодых актеров

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
37-й сезон РУСДРАМа (16)
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Генеральный директор Русского театра драмы имени Фазиля Искандера Ираклий Хинтба и директор Санкт-Петербургского театра "Мастерская" Михаил Барсегов поделились впечатлениями после показа в РУСДРАМе спектакля "Том Сойер".

СУХУМ, 4 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Спектакль "Том Сойер" сделан удивительно хорошо с точки зрения того, как он придуман режиссером и теми людьми, которые занимались созданием этого спектакля, сказал в интервью на радио Sputnik Генеральный директор Русского театра драмы имени Фазиля Искандера Ираклий Хинтба.

"Мне спектакль очень понравился, получил огромное удовольствие. Я три часа не думал ни о чем кроме этого спектакля, не отвлекался на телефон, не смотрел на часы. Конечно надо отметить мощнейшую энергетику молодых актеров, которую в театре ничего не заменит", — добавил он.

Фотоленту Америка на три часа: спектакль "Том Сойер" в РУСДРАМе смотрите здесь>>

Спектакль превзошел все ожидания, зал был забит до отказа, рассказал Ираклий Хинтба.

"Мы ставили дополнительные стуля, был аншлаг, это было очень приятно. Главное, что наша публика показала с самой лучшей стороны, потому что были трехлетние дети, которые смотрели трехчасовой спектакль", — сказал гендиректор РУСДРАМа.

Директор Санкт-Петербургского театра "Мастерская" Михаил Барсегов отметил, что реакция зрителей была искренней и неподдельной.

"Как минимум треть зала это были дети от 3 до 6 лет, мы очень переживали, что они просто устанут и проситься выйти из зала, но к большому удивлению этого не произошло", — отметил Барсегов.

Санкт-Петербургский театр "Мастерская" выступает на сцене РУСДРАМа в рамках культурного сезона "Россия — Абхазия 2017".

Спектакль Том Сойер
© Sputnik / Томас Тхайцук
Петербург на Миссисипи: спектакль "Том Сойер" состоялся в РУСДРАМе

Федеральный центр поддержки гастрольной деятельности реализует программу "Большие гастроли" с 2014 года. За три года более 500 тысяч зрителей регионов России увидели спектакли ведущих российских театров. Центр также организует обменные гастроли за рубежом, где есть русские театры. В этом году  в программу включена и Абхазия.

Первый спектакль в рамках "Большие гастроли" Санкт-Петербургского театра "Мастерская" прошел 3 ноября, показ второго спектакля "Записки юного врача" состоится 4 ноября в 19:00. 

Темы:
37-й сезон РУСДРАМа (16)



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