5 ноября 1992 года: противник применил авиацию в Очамчыре

Направление Эшера-Сухум.

"5 ноября 1992 года до 23:00 шла интенсивная перестрелка из всех видов оружия. Вооруженные силы республики Абхазия в результате боевых действий уничтожили несколько огневых точек противника, в том числе установку "Град". По оперативным данным на государственной даче министерства обороны России, расположенное близ Сухума, расквартировались грузинские гвардейцы, изгнан комендант дачи, на его место назначен некий Цабадзе", – приводится в оперативной сводке министерства обороны республики Абхазия

Направление Очамчыра-Ткварчал.

"5 ноября 1992 года с 6:30 утра, в ряде населенных пунктов Очамчырского района шли бои. Противник применил авиацию. В результате боев абхазские партизаны подбили один танк, один БМП, и один автобус икарус противника. Потери партизан – двое убитых, ранено семь мирных жителей", – отмечено в архивном сообщении.

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