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5 ноября 1992 года: противник применил авиацию в Очамчыре

© Фото: предоставлено музеем Боевой Славы
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (83)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Направление Эшера-Сухум.

"5 ноября 1992 года до 23:00 шла интенсивная перестрелка из всех видов оружия. Вооруженные силы республики Абхазия в результате боевых действий уничтожили несколько огневых точек противника, в том числе установку "Град". По оперативным данным на государственной даче министерства обороны России, расположенное близ Сухума, расквартировались грузинские гвардейцы, изгнан комендант дачи, на его место назначен некий Цабадзе", – приводится в оперативной сводке министерства обороны республики Абхазия

Направление Очамчыра-Ткварчал.

"5 ноября 1992 года с 6:30 утра, в ряде населенных пунктов Очамчырского района шли бои. Противник применил авиацию. В результате боев абхазские партизаны подбили один танк, один БМП, и один автобус икарус противника. Потери партизан – двое убитых, ранено семь мирных жителей", – отмечено в архивном сообщении.

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.


Темы:
"413 дней" (83)



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    За 11 лет работы Министерству по чрезвычайным ситуациям Азербайджана удалость не допустить жертв среди населения в ходе природных катаклизмов.

  • Отделение сердечно-сосудистой хирургии
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    Один из приговоренных к пожизненному заключению по делу об убийстве в 1999 году спикера парламента, премьер-министра, депутатов и членов правительства Армении, умер в тюрьме.

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