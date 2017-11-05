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Марафон в Сочи

Барциц: Абхазия показала хороший результат на большом марафоне в Сочи

© Фото: instagram: sportapsny
В Абхазии
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Около 7 000 бегунов собрались на большом марафоне в солнечном Сочи, чтобы завершить легкоатлетический сезон в России.

СУХУМ, 5 ноя — Sputnik, Бения Анжелика. Команда из Абхазии показала хороший результат на большом марафоне в Сочи, который завершил российскую серию забегов, сообщил руководитель и тренер клуба "Спорт Апсны" Борис Барциц.

"Наш герой Ален Шакрыл показал достойный результат для 19-летнего парня. За 4 часа он пробежал 41 километров. Мы не в призах, конечно. Чтобы занять призовые места, нужно очень серьезно заниматься бегом. Наша команда показала хороший результат. Многие за 2:30 пробежали 21 километров. Для нас главное показать пример детям, что можно бегать в любом возрасте", – сказал Барциц. 

Марафон в Сочи
© Фото: instagram: sportapsny
Марафон в Сочи

В день забега, по его словам, был перекрыт почти весь город Сочи. Ключевые места курортного города: Морской Порт, Зимний театр, Курортный проспект, Дендрарий, парк Ривьера, были отданы бегунам. Организаторы заявили о 7000 участниках на различных дистанциях.

Участников из Абхазии было около 50. Это и спортсмены клуба "Спорт Апсны", и группа детей и взрослых от федерации легкой атлетики, и просто любители. Так как это были любительские соревнования по бегу, участвовать в них мог любой желающий.

На выбор спортсменам было дано несколько дистанций: классический марафон – 42 километра, и дистанции длиной в 21, 10 и 2 километра. Классическую дистанцию пытались преодолеть несколько тысяч человек, ну а те, кто не столь уверен в своих силах, выбрали дистанцию скромнее, отметил Барциц.

Барциц также отметил, что спортивные состязания в Абхазии с каждым годом становятся популярнее.

"Мы не спортсмены, мы любители. Год назад никто на такие спортивные мероприятия не ездил. Мы и делаем это для того, что популяризировать спорт в Абхазии. Участие в подобных соревнованиях стимулирует людей вести здоровый образ жизни", – добавил он. 

Марафон в Сочи
© Фото: instagram: sportapsny
Марафон в Сочи

Отмечая активное развитие спортивного туризма в Абхазии, Барциц выразил надежду на то, что Сухумский марафон в скором времени станет таким же популярным как Парижский, Лондонский, Московский и другие марафоны.

Международный сочинский марафон стал уже традиционным. Эти соревнования завершают беговой сезон в России. В спортивный праздник и погода не подвела – в Сочи сегодня +17°С.

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    За 11 лет работы Министерству по чрезвычайным ситуациям Азербайджана удалость не допустить жертв среди населения в ходе природных катаклизмов.

  • Отделение сердечно-сосудистой хирургии
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    Один из приговоренных к пожизненному заключению по делу об убийстве в 1999 году спикера парламента, премьер-министра, депутатов и членов правительства Армении, умер в тюрьме.

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