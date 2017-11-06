Военных ЮВО поощрили экскурсией по Новому Афону

Около 500 военнослужащих в сопровождении офицеров военной базы и гида-экскурсовода посетили свыше 15 исторических объектов Абхазии.

СУХУМ, 6 ноя – Sputnik. Российский праздник День народного единства военнослужащие ЮВО отметили посещением достопримечательностей Абхазии. Об этом Sputnik сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

Всего около 500 военнослужащих российской военной базы ЮВО в Абхазии приняли участие в экскурсиях по достопримечательностям республики.

Военнослужащие в сопровождении офицеров военной базы и гида-экскурсовода посетили свыше 15 исторических объектов Абхазии, в том числе Национальный Новоафонский историко-культурный заповедник "Анакопия", Анакопийскую крепость (IV-XIX вв.), музей Абхазского царства, прошли по историческому ущелью реки Псырдзха, Новоафонский монастырь и грандиозные залы Новоафонской пещеры.

"Также в ходе мероприятий личный состав спустился по "царской тропе" к одному из девяти в мире Христианских храмов Симона Кананита. Солдаты совершили прогулку к искусственным водохранилищам и прудам, обустроенным монахами", — сказал Вадим Астафьев.

По словам начальника пресс-службы Южного военного округа, в течение трех праздничных и выходных дней для военнослужащих, отмеченных как лучшие в боевой подготовке по итогам завершенного летнего периода обучения, знакомство с достопримечательностями Абхазии стало достойным поощрением.