Курсы для акушеров-гинекологов открылись в Республиканской больнице

СУХУМ, 6 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Курсы повышения квалификации для акушеров-гинекологов открылись в Республиканской больнице в Сухуме в понедельник 6 ноября.

"Мы прослушаем 144 часа лекций в течение трех недель, я надеюсь, лекции будут очень интересными, так как их проводят высокопрофессиональные врачи, которые преподают в медицинском университете в Москве", — сказала заместитель главного врача по родовспоможению Республиканской больницы Белла Пилия.

Она отметила, что для абхазских акушеров-гинекологов курсы будут полезными в их практической работе.

"На лекциях услышим что-то новое, вспомним что-то старое, расскажем друг другу о своих проблемах", — подчеркнула Пилия.

Подобные курсы будут проведены для всех категорий абхазских врачей, проинформировала Белла Пилия.

"Начинаем с акушерства и гинекологии, так как это самое главное", — сказала она.

Заведующая учебной частью кафедры акушерства и гинекологии Российской медицинской академии непрерывного постдипломного профессионального образования Маргарита Скворцова рассказала, что лекции будут очень содержательными.

"Поскольку здоровье нации определяет благополучное развитие государства, то состояние здоровья женщин и детей — очень важная проблема. Лекции подразумевают ознакомление с современными особенностями функционирования системы родовспоможения", — подчеркнула она.

Скворцова отметила, что организаторы проведения курсов рассчитывают на то, что они повысят квалификацию абхазских врачей.

Курсы повышения квалификации проводятся в рамках межгосударственного сотрудничества Абхазии и России в области здравоохранения. По итогам курсов абхазские акушеры-гинекологи получат соответствующие сертификаты.