Юниоры Абхазии вернулись с наградами первенства по каратэ

Первенство Южного и Северо-Кавказского Федеральных округов по каратэ кекусинкай среди юношей и девушек, в котором приняла участие и абхазская команда, прошло в Волгограде 5 ноября.

СУХУМ, 6 нояб – Sputnik. По итогам проведенных боев в Первенстве по каратэ кекусинкай абхазские спортсмены взяли одно "золото", шесть серебряных медалей и две бронзовые, сообщили в Госкомспорте Абхазии.

"Первое место занял Илья Дочия, вторые места — Анри Кварандзия, Инал Тарканов, Наур Аджинджал, Гарри Цвижба, Зураб Мурадян, Шааб Цвижба, третьи места – Сергей Дочия и Джахар Саламгириев", — говорится в сообщении.

В соревнованиях приняли участие 150 спортсменов из 10 команд Волгоградский области, Ставропольского края, Астраханской области, Краснодарского края, Ростовской области, КБР, КЧР, Республики Крым, Республики Дагестан и Республики Абхазия. В составе сборной команды Абхазии выступали 16 спортсменов.

© Фото: Юниоры Абхазии на первенстве по карате

Первенство Южного и Северо-Кавказского Федеральных округов по каратэ кекусинкай среди юношей и девушек прошло в Волгограде 4 и 5 ноября.