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Юниоры Абхазии на первенстве по карате

Юниоры Абхазии вернулись с наградами первенства по каратэ

© Фото:
В Абхазии
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Первенство Южного и Северо-Кавказского Федеральных округов по каратэ кекусинкай среди юношей и девушек, в котором приняла участие и абхазская команда, прошло в Волгограде 5 ноября.

СУХУМ, 6 нояб – Sputnik. По итогам проведенных боев в Первенстве по каратэ кекусинкай абхазские спортсмены взяли одно "золото", шесть серебряных медалей и две бронзовые, сообщили  в Госкомспорте Абхазии.

"Первое место занял Илья Дочия, вторые места — Анри  Кварандзия,  Инал Тарканов, Наур Аджинджал,  Гарри Цвижба, Зураб  Мурадян, Шааб  Цвижба, третьи места – Сергей Дочия и  Джахар  Саламгириев", — говорится в сообщении. 

В соревнованиях приняли участие 150 спортсменов из 10 команд Волгоградский области, Ставропольского края, Астраханской области, Краснодарского края, Ростовской области, КБР, КЧР, Республики Крым, Республики Дагестан и Республики Абхазия. В составе сборной команды Абхазии выступали 16 спортсменов.

Юниоры Абхазии на первенстве по карате
© Фото:
Юниоры Абхазии на первенстве по карате

Первенство Южного и Северо-Кавказского Федеральных округов по каратэ кекусинкай среди юношей и девушек прошло в Волгограде 4 и 5 ноября. 




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