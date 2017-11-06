6 ноября 1992 года: Генсек ОННН о ситуации в Абхазии

Из интервью генерального секретаря Организации непредставленных наций и народов, руководителя Миссии ОННН Майкла Ван Вальта Праага в газете "Республика Абхазия" 6 ноября 1992 года: "Мы все убеждены, что ситуация здесь очень серьезная, что нужно что-то сделать. И мы очень хотели бы помочь в разрешении создавшейся ситуации. Самое главное, что мы можем сделать, мне кажется, это выявить причины того, что здесь случилось, и поставить и известность об этом не только правительства стран, но и международные организации. Наша задача состоит в том, чтобы люди знали: что здесь произошло и что может произойти и на Северном Кавказе, если не изменить ситуацию".

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