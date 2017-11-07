Незаконное строение начали сносить в Пицундо-Мюссерском заповеднике

Абхазские суды разных инстанций удовлетворили пять исков по фактам незаконного строительства на территории Пицундо-Мюссерского заповедника.

СУХУМ, 7 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. По решению Верховного суда Абхазии начался снос незаконного строения на территории Пицундо-Мюссерского заповедника, сообщил Sputnik секретарь Совета Безопасности республики Мухамед Килба во вторник 7 ноября.

"Процесс идет, и, слава богу, никто не сопротивляется, все спокойно, в отличие от предыдущих лет", — рассказал Килба.

Он добавил, что суды первой инстанции приняли решение еще по трем незаконным объектам в заповеднике. Один из них владелец разобрал самостоятельно, а по остальным двум владельцы подали жалобы в суды.

Предоставлено пресс-службой президента Абхазии Снос незаконной постройки в Пицунде

Глава Пицунды Виталий Хутаба отметил, что работы по сносу ведутся по возможности аккуратно.

"Полным ходом идет разборка этой постройки, скажем так, в щадящем режиме. Например, аккуратно разбирают окна и двери, чтобы они (бывшие владельцы – ред.) где-то смогли их использовать", — проинформировал Хутаба.

По сообщению пресс-службы Администрации президента Абхазии, на месте сноса присутствуют вице-премьер Абхазии Аслан Кобахаия, министр внутренних дел Гарри Аршба, секретарь Совета Безопасности Мухамед Килба, руководитель Службы судебных исполнителей Зураб Барциц, министр юстиции Марина Пилия.

Предоставлено пресс-службой президента Абхазии Снос незаконной постройки в Пицунде

Строящиеся незаконно объекты на территории Пицундо-Мюссерского заповедника Рауль Хаджимба посетил в апреле 2017 года. После этого выездного совещания глава государства распорядился снести все нелегальные постройки.

В октябре 2017 года президент Абхазии провел совещание по вопросам исполнения судебных решений, на котором заместитель генпрокурора республики Георгий Аршба сообщил о том, что пять исков по незаконному строительству на территории Пицундо-Мюссерского заповедника было направлено в суды разной инстанции. Все иски были удовлетворены.