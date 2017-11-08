Красная книга Абхазии: более 800 видов флоры и фауны под защиту

О чем мечтает председатель Госкомитета по экологии и природопользованию и как идет работа над изданием первой Красной книги Абхазии, корреспонденту Sputnik рассказал Савелий Читанава.

Sputnik, Амра Амичба.

Мечта ученика и учителя

До того как стать председателем Госкомитета по экологии, Савелий Читанава много лет проработал в Институте ботаники АНА.

"За годы работы в Институте ботаники моя мечта была издать Красную книгу Абхазии. Потому что об этом мечтал и Альфред Колоковский, мой научный руководитель, который изучил флору Абхазии вдоль и поперек для создания Красной книги. Нашу мечту я хотел бы воплотить", — признался он.

Начав работать на должности председателя Госкомитета по экологии, мечта стала прямой обязанностью. В положении о Госкомитете по экологии и природопользованию сказано отдельным пунктом, что Красную книгу ведет комитет как уполномоченный орган.

© Sputnik / Томас Тхайцук Двухсотлетняя лоза из Ачандары: возвращение абхазского винограда

"Я и в прошлом, и позапрошлом году инициировал вопрос, но финансирования не было. Когда передо мной встал выбор – деньги отпустить на Красную книгу или на борьбу с огневкой, я предпочел пустить деньги на борьбу с огневкой. В этом году я уже имел предварительный разговор с министром финансов Абхазии, думаю, финансирование по Красной книге будет осуществлено", — отметил Савелий Читанава.

Он рассказал, что "Красная книга Абхазии" никогда не издавалась.

"В советское время была "Красная книга СССР", куда вошли, если не ошибаюсь 27 видов растений с территории Абхазии. В масштабах СССР это большой показатель, большой процент", — отметил Читанава.

Эколог уверен, что необходимость принятия закона о Красной книге давно назрела в республике.

"Предыдущий созыв Парламента перед сложением полномочий в первом чтении принял закон. Это дало нам право образовать комиссии. Две комиссии по фауне и флоре надо утвердить еще постановлением Кабмина, предварительный список растений тоже надо утвердить постановлением Кабинета Министров. После этого начнется работа с дополнительными списками растений и животных", — пояснил Савелий Читанава.

Эндемичные растения и животные

Все, что считается живым компонентом природы среды Абхазии, войдет в Красную книгу Абхазии – это растения и животные, даже насекомые и грибы.

© Sputnik / Томас Тхайцук Цветок без корней: Красная книга Абхазии

"В той или иной мере во всех научных организациях, которые существуют в Абхазии – это и Институт ботаники, кафедра ботаники лесного хозяйства АГУ, Институт экологии и другие на протяжении долгих лет ведут исследовательские работы природной среды Абхазии. Одни занимаются животными, другие занимаются растениями, но в целом каждый в своей отрасли продолжает работать. Соответственно, как среди животного мира, так и растительного мира есть компоненты представителей таких видов, которые являются эндемичными для флоры Абхазии. Это означает, что такие виды животных и растений нигде больше в мире не встречаются, обитают только здесь", — сказал председатель Госкомитета по экологии и природопользованию.

По его словам, в связи с тем нагрузка на природную среду из года в год увеличивается из-за вырубки лесов, эндемичные растения испытывают сильный антропогенный пресс. Существование их становится под угрозой, так как ареал распространения отдельных видов не более 400 квадратных метров.

"Это очень мало. Например, есть отдельные представители растений, я буду акцентировать внимание на них, потому что я занимаюсь флорой, это проблема мне больше знакома. Например, в трещинах известняковых скал произрастают растения. Вдоль известняковой стены в ущелье реки Бзыбь на высоте двадцать метров ареал распространения растения, которого во всем мире больше нигде нет. Есть редчайшие растения, которые являются для мировой флоры уникальными. Таких видов в Абхазии достаточно много", — подчеркнул Савелий Читанва.

Растений-эндемиков всего 83, но в Красную книгу хотят включить и растения, которые редки в своем распространении. И в целом получается около 450 видов.

© Sputnik / Томас Тхайцук Парламент Абхазии проголосовал за создание Красной книги Абхазии

Как отметил Читанава, в фауне тоже не меньше эндемиков. Чтобы подготовить материалы для Красной книги, по его словам, нужны портреты растений, ботаническая характеристика, если говорить о растении, статус растения, кем и когда был описан, целы ряд параметров, по каждому виду надо получить характеристику.

"На это уйдет какое-то время. Надо привлечь специалистов, как на территории Абхазии, по грибам и по всем группам грибов у нас есть специалисты, других, может, придется пригласить. Вот за это все, если ставить на более цивилизованный уровень, надо за каждую работу платить".

При этом председатель Госкомитета подчеркнул, что материал по растительному миру для Красной книги собран процентов на 60-70.

"Дополнить надо тем, чего нет. Если успеем за год. Есть такое растение как Амфолодис Кузнецова — мы не каждый год можем обозреть растение в цвету. Это редчайшее растение. Но на многие виды растений фотографии предварительные есть", — сказал Читанава.

Ученый заметил, что Красная книга может издаваться отдельно по животному миру и по растениям.