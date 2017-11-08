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Учения Центра геопространственной информации ЮВО

Военнослужащие ЮВО в Абхазии восстановили связь на спецучениях

© Sputnik. Виталий Тимкив
В Абхазии
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Всего в учении принимали участие более 300 военнослужащих, было задействовано свыше 60 единиц машин связи.

СУХУМ, 8 ноя – Sputnik. В рамках проведения учения специалисты связи российской военной базы ЮВО в Абхазии оперативно восстановили связь, поврежденную огнем артиллерии условного противника, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

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"По замыслу занятия личным составом было отражено нападение диверсионно-разведывательной группы противника на полевой узел связи. После неудавшейся попытки сорвать взаимодействие между штабами военной базы, условный противник массированным артогнем поразил машины связи, линии кабелей и другие технические средства", — говорится в сообщении.

Как передает пресс-служба ЮВО, условно уничтоженные средства связи указывались руководителем учения для последующей проверки действий военнослужащих, принимающих участие в учении.

"В кратчайшие сроки личный состав соединения с применением резервных средств восстановил потери и отработал задачи по обеспечению связью штабов на расстояниях до 500 км. Также в ходе учения военнослужащие выполнили свыше 20 нормативов по развертыванию машин связи, приему и передаче информации", — сообщает пресс-служба.

В конце учении также была проверена устойчивость системы связи при радиоэлектронных помехах, вырабатываемых техническими средствами условного противника.

Всего в учении принимали участие более 300 военнослужащих, было задействовано свыше 60 единиц машин связи, аппаратные радиосвязи "Артек" на базе бронетранспортера БТР-80, спутниковой связи "Ливень" на базе Урала и радиорелейной связи "Л1" на базе автомобиля Камаз.




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