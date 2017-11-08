13 друзей КВН: кем стали "Нарты из Абхазии"

Международный день КВН — неофициальный праздник всех, кто каким-либо образом причастен к Клубу Веселых и Находчивых (КВН). Отмечается ежегодно с 8 ноября 2001 года.

В Абхазии есть своя легендарная команда КВН "Нарты из Абхазии" — чемпионы Высшей лиги КВН. Чем сейчас занимаются "веселые и находчивые", каких карьерных высот они добились, в материале корреспондента Sputnik Амры Амичба.

Локомотив команды

Капитан "Нартов из Абхазии" Тимур (Тима, Ака) Тания, которого называли локомотивом и лидером команды, сейчас делает успешную карьеру на российском телевидении в качестве актера. Играл центральные роли в проектах "Дружба народов" и "Однажды в России". Снял комедийный патриотический фильм "Спасибо деду за победу". В этой картине Тимур Тания выступил в роли сценариста, режиссера и продюсера.

Кстати, в 2012 году Тимура Тания с некоторыми КВНщиками из команды "Нарты из Абхазии" пригласили для съемок в российском военном боевике "Август. Восьмого" который был назван одной из лучших картин 2012 года. Тания также исполнял эпизодические роли в российских фильмах и сериалах. Выступал на театральной сцене – сыграл олигарха в спектакле "Дуры" в 2015 году.

© Sputnik. Томас Тхайцук Директор команды "Нарты из Абхазии" Венори Бебия.

Директор Ас

Директор команды "Нарты из Абхазии" Венори (Пита) Бебия ныне законодатель — депутат Народного Собрания Республики Абхазия. Уже с 2012 года был помощником депутата Парламента, а с 2015 года — советником президента Абхазии Рауля Хаджимба. "Нарты" отмечают, что во многом благодаря организаторским способностям Венори Бебия, его умению преподнести идею, находить поддержку и спонсоров, стали возможными выезды команды за пределы Абхазии. Участники команды говорят: "Директор — ас, делал свою работу на "пятерку", и что без таланта Венори Бебия команда не добилась бы таких высоких результатов.

Золотой голос

"Нарты" все поющие, но «золотым» голосом называют Алхаса (Хасика) Каджая, который сейчас работает коммерческим директором гостиницы "Интер-Сухум". Во время выступлений в КВН, где нужно была исполнить первую партию или сделать музыкальное сопровождение номера, звучал именно его голос. "Есть радио "Голос Америки", а он был "Голос "Нартов из Абхазии", — говорит о нем партнер по команде Дамей Чамба.

Элегантный абхаз

За председателем Госкомитета по молодежной политике Теймуразом (Тимуром) Квеквескири в "Нартах из Абхазии" закрепилось амплуа элегантного абхаза. Именно такие роли доставались ему. Также Тимур был мастером абхазского танца, часто солировал, сам ставил танцевальные номера для команды.

Романтик

Дамей (Домик) Чамба теперь руководит дирекцией развлекательных передач Абхазского телевидения. В команде "Нарты из Абхазии" он был самым младшим. И поэтому, если в очередной сценке должны были быть отец и сын, сына играл всегда Дамей. Все роли, связанные с младшим поколением, были его. Кроме того, образы романтичного абхаза и сцены со свиданием всегда доставались Дамею. А самыми запоминающимися для себя Чамба назвал роли президентов России. Три раза ему доводилось играть Путина и Медведева.

Фишка команды

Ныне респектабельный депутат городского Собрания Сухума Тимур (Ужас) Аршба в свое время был фишкой команды. Если, например, в сочинской команде "Утомленные солнцем" такой фишкой был Миша Галустян, то в "Нартах из Абхазии" был свой "Миша" — Тимур Аршба. Он может сыграть любую роль от бабушки до дедушки, от Фредди Крюгера до Гитлера. Человек, который может не выходить постоянно на сцену, но когда выйдет, это фурор, происходит что-то «ужасно» смешное.

Любимчик

Роланд (Мамука) Бганба из "почти директора, почти телевидения" (цитата из его выступления на юбилее КВН, в то время он работал заместителем АГРТК) в июле 2017 года превратился в генерального директора Абхазской гостелерадиокомпании. Участники команды "Нарты из Абхазии" называют его любимцем московской публики, еще со времен участия в играх лиги Москвы и Подмосковья. Бганба тоже был "фишкой" команды, мог выйти на сцену с одной только фразой, но настолько смешной, что зал "взрывался". Мог сыграть любую роль — и отца семейства, и депутата, и политика.

"Монстр" звука

Заместитель генерального директора Абхазской гостелерадиокомпании Владислав (Вадик, Вадичка) Бигвава на сцену не выходил, но от "Нартов из Абхазии" не отделим, так как благодаря его работе со звуком зрители в высоком качестве могли услышать искрометные номера абхазских КВНщиков.

© Фото: личный архив Вадик Бигвава

Богом и "монстром" звука любя называют его "Нарты"

Драчун

Сотрудник Государственного таможенного комитета Абхазии Саид (Сая) Хашба на сцену всегда выходил в спортивном костюме, весьма правдоподобно играл северокавказских борцов. Если надо было, кого-то на сцене "побить", то это делал Саид.

Нетипичный

"Нарт из Абхазии" Даур (Далюль) Чамагуа ныне сотрудник налоговой службы администрации Гулрыпшского района. До КВНа многие участники выступали в государственном танцевальном ансамбле "Кавказ". Даур — как раз "выходец" из "Кавказа".

© Фото: личный архив Даур Чамагуа

Из-за нетипичной для абхаза внешности — у него светлые волосы, голубые глаза — если надо было в КВНе сыграть иностранца, задействовали Даура.

Конферансье Морган

Алхас (Морган) Манаргия – радиоведущий в Sputnik Абхазия, председатель сухумского отделения "Единой Абхазии".

Первый конферансье "Нартов из Абхазии" — все номера объявлял Алхас Манаргия. И сейчас он выступает ведущим многих мероприятий. "Все, что делали участники команды, мы делали с полной уверенностью, что мы делаем это не ради себя, а ради страны. Хотели Абхазию прославлять, этим и жили", — признается Алхас Манаргия.

Самый артистичный

Подтверждая мнение многих зрителей о том, что самый артистичный в команде "Нарты из Абхазии" Руслан (Бабасик) Шакая, бывший КВНщик — сейчас актер Абхазского драмтеатра имени Чанба. Как и Тимур (Ужас) Аршба, был неординарной личностью в команде. Мог сыграть любую роль – от алкоголика до мудрого долгожителя. Роли аксакалов, мудрецов всегда доставались ему. Также очень хорошо пел в музыкальных номерах.

Московский "неабхаз"

Специфическую внешность продюсера и шоумена Эрика (Рыжика) Микаа в годы популярности "Нарты" использовали в номерах как еще одну "выигрышную фишку". Если нужно было сыграть "неабхаза" – это всегда был Эрик. Многие помнят его "московский акцент". Также у него замечательный голос и в тандеме с Алхасом (Хасиком) Каджая они просто "рвали" любой зал. Однажды сыграл и роль Валерия Леонтьева. Эрик (Рыжик) Микаа сейчас также солист в востребованной у меломанов группе Red Rocks.

Команда "Нарты из Абхазии" — одна из самых титулованных в Клубе Веселых и Находчивых. Самое первое выездное выступление команды за пределами Абхазии состоялась в Воронеже. Два года, в 2000 и 2001, абхазские КВНщики выступали в Воронежской лиге, в качестве финалистов которой затем приняли участие в играх лиги Москвы и Подмосковья. Здесь "Нарты из Абхазии" завоевали свой самый первый титул — стали чемпионами лиги в 2002 году.

Все последующие годы ознаменовались триумфальным шествием абхазской команды в высшую лигу. Став финалистами Премьер-лиги в 2003 году, команда "Нарты их Абхазии" завоевала гран-при "вышки" на музыкальном фестивале в Юрмале в 2004 году. Уже через год, в 2005 году, абхазы стали чемпионами Высшей лиги КВН. Дважды становились обладателями летнего кубка КВН в 2008-м и 2010-м. А в 2009 году на музыкальном фестивале "Голосящий КиВиН" в Юрмале удостоились сразу двух наград – "золотого" и "президентского" КиВиНов. Некоторые участники команды КВН "Нарты из Абхазии" за заслуги перед родиной удостоены высшей государственной награды – ордена "Ахьдз-Апша" ("Честь и Слава") III степени.