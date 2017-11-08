"Нарт" Чамба: первым Абхазию признал Масляков

О том, как попал в команду "Нарты из Абхазии" и почему абхазских КВНщиков не заселяли в гостиницу в Москве, в Международный день КВН рассказал в интервью радио Sputnik участник легендарной команды Дамей Чамба.

Амра Амичба, Sputnik

Рождение любви

Участник команды "Нарты из Абхазии" Дамей Чамба теперь руководит дирекцией развлекательных передач Абхазского телевидения.

Надо отметить, что на Абхазском телевидении сейчас бывших КВНщиков много – генеральный директор АГТРК Роланд Бганба, его заместитель Владислав Бигвава, в сотрудниках АТ значится и депутат столичного Горсобрания Тимур Аршба.

Дамей Чанба вспоминает, что на базе Студенческих дней, которые проходили в Абхазском госуниверситете, Борис Саджат-ипа инициировал создание одной КВНовской команды, которая будет выезжать за пределы Абхазии. В 2000 году его идея реализовалась.

"В 2001 году я был на первом курсе и на Студенческих днях играл за биолого-географический факультет, и меня заметили, наверное. Подошел Тимур Квеквескири и пригласил в команду "Нарты из Абхазии". Как раз команда собиралась выезжать на Воронежскую лигу КВН", — сказал Чамба.

По его словам, любовь к КВНу у него со школы, участвовал в различных мероприятиях, выступал в роли ведущего.

"Гудаутская четвертая школа, которую я окончил, активно принимала участие во всех городских мероприятиях, в том числе и в КВН. И тогда, будучи во втором-третьем классе, еще до войны видел, как ребята выступали, — отметил Дамей Чамба. — Несмотря на то, что шесть лет занимался баскетболом, поступив в университет и команду "Нартов", отошел от спорта и начал "давить" на творчество, так скажем".

Моменты жизни

Самыми яркими моментами, абхазский КВНщик назвал гастроли, каждую победу, каждую аудиторию, которая аплодирует, каждого болельщика, который приходил с абхазским флагом и поддерживал команду.

"Само существование команды "Нарты из Абхазии" — яркий момент в моей жизни. Уже несколько лет не занимаемся активной творческой деятельностью, у каждого сформировалась семья, появились дети, немного другие приоритеты. Но тем не менее в душе каждый остается КВНщиком. Это на всю жизнь", — подчеркнул Дамей Чамба.

Команда "Нарты из Абхазии" — одна из самых титулованных в Клубе Веселых и Находчивых. Самое первое выездное выступление команды за пределами Абхазии состоялось в Воронеже. Два года, в 2000-м и 2001-м, абхазские КВНщики выступали в Воронежской лиге, затем было участие в играх лиги Москвы и Подмосковья. Здесь "Нарты из Абхазии" и завоевали свой самый первый титул — стали чемпионами лиги в 2002 году.

Все последующие годы были буквально триумфальными. Став финалистами Премьер-лиги в 2003 году у Александра Маслякова-младшего, их пригласили выступать уже у Александра Маслякова-старшего в Высшей лиге КВН.

"Первую игру мы проиграли. Наверное, немного «сыроватые» были. С нами выступали команды, которые долго играли, они были в приоритете, наверное. Но мы не опустили руки и поехали в том же 2004 году в Юрмалу. Выступление там и стало переломным моментом в нашей КВНовской карьере. Там проходил юбилейный фестиваль. Завоевали КиВиН "десятилетней выдержки", — шутит Чамба.

Команда "Нарты их Абхазии" завоевала гран-при "вышки" на музыкальном фестивале в Юрмале в 2004 году.

"Помню, на банкете Лайма Вайкуле пела абхазские песни. Член жюри Василий Уткин не переставал говорить, что мы теперь его самая любимая команда. Подружились со всеми членами жюри. После этого фестиваля нас стали воспринимать не как просто среднестатистическую команду, а как команду, которая в каждой игре претендует на высокие места", — заметил Дамей Чамба.

Репетиции "беленьких и пушистеньких"

Дамей Чамба рассказал о поездке в Москву в 2002 году, когда террористы захватили в заложники зрителей мюзикла "Норд-Ост".

© Sputnik. Томас Тхайцук, Астанда Ардзинба "Нарт" Дамей Чамба о подготовке к Летнему Кубку КВН летом 2008 года

"На поезде ехали на игру, когда по радио услышали об этом. Мы приезжаем в Москву, и в связи с этим событием негласное распоряжение — никаких кавказцев ни в одну гостиницу не заселять. Увидят, что больше трех человек идут лица кавказской национальности, задерживать. Как это отразилось на КВНе? К нам подходили и говорили: вы должны быть на сцене беленькие и пушистенькие. Каждая шутка, сказанная из ваших уст, приобретает второй, а то и третий смысл. Фильтровали нас так, муштровали, что реально было очень сложно. И тогда мы не смогли заселиться в гостиницу. Была российская музыкальная группа "Total", с которыми мы подружились в очередных гастрольных турах. Солистка предложила всей команде остаться у нее на квартире, там же репетировали. Соседи даже вызывали наряды милиции, ОМОН, потому что было шумно. У нас были номера с саблями, бурками, папахами. Потом мы по соседям ходили с конфетами, тортиками, чтобы поспокойнее относились к нам", — с улыбкой вспоминает абхазский КВНщик.

По словам Чамба, на самих играх приходилось бороться за каждую букву, чтобы говорили "Сухум".

© Sputnik. Томас Тхайцук Чемпион Высшей лиги КВН Мамука Бганба: мы решили уйти непобедимыми

"На играх разрешалось назвать спонсора и разместить рекламный баннер. У нас первое время не было спонсоров. И на нашем баннере просили разместить абхазский флаг. Когда Эрнст узнал, говорит: "Какой абхазский флаг!". — Но мы добились, потом и наши болельщики приходили на наши выступления с абхазскими флагами. Наши победы – это и победы наших болельщиков. Мы по сей день благодарим и практически в лицо знаем тех, кто ходил на игры, и кто поддерживал нас тут в Абхазии, — отметил он. — Александр Васильевич Масляков, конечно, человек, который признал Абхазию на Первом канале. Он говорил: "Команда КВН Абхазского государственного университета". — Мы все тогда учились и представляли АГУ. Спасибо Алеко Алексеевичу Гварамия за огромную поддержку, которую он оказывал в то время".

Специфичный абхазский юмор

Абхазский КВНщик уверен, что абхазский юмор специфичный, и его приходилось адаптировать для российского слушателя.

"В процессе написания шуток понимали, что мы нетипичная кавказская команда. Очень сложно было донести абхазский юмор до российской аудитории. Изначально пытались сами писать, потом помогли друзья из Белорусского государственного университета. Научили правильно писать шутки. Мы приносили кучу материала придуманного, они могли его адаптировать так, чтобы российская публика смогла воспринять. У них тоже были замечательные идеи, которые мы "обабхазивали", — признался Дамей Чамба.

Чамба поделился, что КВН глобально изменил его жизнь и полностью снял всякую скованность в любой компании.

"Если раньше в некоторых моментах постеснялся бы, где нужно было что-то сказать, мог промолчать, то КВН сделал меня более раскованным, общительным. По жизни я не самый компанейский человек", — сказал он.

Абхазский КВНщик убежден, что КВН — стартовая площадка для любой деятельности.

"Многие КВНщики занимают какие-то ниши на телевизионных и радио каналах, многие и в политике, и депутаты, — отметил он. — Когда мы закончили деятельность на большой сцене, открывали и Абхазскую лигу КВН. Работали с командами, готовили их для выступлений в России. Ввиду разных причин не удалось довести их до тех высот, которые смогли достичь "Нарты из Абхазии", но тем не менее команда "Мои золотые" в Премьер-лиге играла, доходила до полуфинала".

В 2005 году абхазы стали чемпионами Высшей лиги КВН. Дважды становились обладателями Летнего кубка КВН в 2008-м и 2010-м. А в 2009 году на музыкальном фестивале "Голосящий КиВиН" в Юрмале удостоились сразу двух наград – "золотого" и "президентского" КиВиНов.