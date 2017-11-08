8 ноября 1992 года: обращение штаба Конфедерации народов Кавказа

Из публикации в газете "Республика Абхазия" 8 ноября 1992 года: "Обращение оперативного штаба Конфедерации народов Кавказа. В последнее время средства массовой информации, подчиненные режиму Шеварднадзе, сеют панику среди неабхазского, прежде всего грузинского, населения Абхазии, рассказывая о вымышленных зверствах, чинимых абхазскими и северокавказскими вооруженными отрядами над мирным населением в Гагре и других местах. Нетрудно понять, что нагромождение всех этих небылиц, нагнетание всяческих страхов нужны режиму Шеварднадзе для того, чтобы превратить грузин, проживающих в Абхазии, в пушечное мясо в войне с абхазами. И не верьте лживой информации, пропаганде о том якобы, что причиной всему было отделение Абхазии от Грузии. Никогда подобного решения Верховный Совет Абхазии не принимал. 23 июля сего года Парламентом Абхазии было лишь решено предложить Грузии заключить равноправный договор в рамках единого федеративного государства, подобный тому, который существовал в 20-е годы".

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