21:44 08 Ноября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 15°C
Прямой эфир
Поиск
ОВНА

8 ноября 1992 года: обращение штаба Конфедерации народов Кавказа

© Фото: предоставлено музеем Боевой Славы
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
"413 дней" (86)
2710

Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Из публикации в газете "Республика Абхазия" 8 ноября 1992 года: "Обращение оперативного штаба Конфедерации народов Кавказа. В последнее время средства массовой информации, подчиненные режиму Шеварднадзе, сеют панику среди неабхазского, прежде всего грузинского, населения Абхазии, рассказывая о вымышленных зверствах, чинимых абхазскими и северокавказскими вооруженными отрядами над мирным населением в Гагре и других местах. Нетрудно понять, что нагромождение всех этих небылиц, нагнетание всяческих страхов нужны режиму Шеварднадзе для того, чтобы превратить грузин, проживающих в Абхазии, в пушечное мясо в войне с абхазами. И не верьте лживой информации, пропаганде о том якобы, что причиной всему было отделение Абхазии от Грузии. Никогда подобного решения Верховный Совет Абхазии не принимал. 23 июля сего года Парламентом Абхазии было лишь решено предложить Грузии заключить равноправный договор в рамках единого федеративного государства, подобный тому, который существовал в 20-е годы".

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (86)



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Георгий Кабисов
    Вы задержаны!

    В Цхинвале задержан экс-министр связи и массовых коммуникаций Георгий Кабисов, которого обвиняют в превышении служебных полномочий.

  • Рыба, пойманная браконьерами сетями, на борту рыбоохранного катера, фото из архива
    Судьба браконьера

    Азербайджанцам, обвиняемым в незаконном отлове осетровых в казахстанских территориальных водах Каспия, грозит до восьми лет тюрьмы.

  • Работы над элементом турбогенератора в производственном корпусе АЭС
    "Атомная" запчасть

    Российская компания "Силовые машины" отгрузила первый турбогенератор для Армянской АЭС – он призван заменить агрегаты, выпущенные в 70-х года прошлого века.

  • Шпион с фотоаппаратом
    Шпион, выйди вон!

    Латвийцы недовольны работой собственных спецслужб: по мнению граждан, русские шпионы свободно бродят по стране.

  • Михаил Нейжмаков, ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК)
    "Торговый" закон

    Принятый Сеймом Литвы аналог "закона Магнитского" нужен стране для торга с Россией, а какой-либо ущерб он не нанесет, считают эксперты.

  • Обыски
    Бороться и искать!

    Беспрецедентная операция специальных служб в Молдове: в стране одновременно проводится 170 обысков.

  • МВД Таджикистана производит консервы
    Все свое!

    При МВД Таджикистана организовано подсобное хозяйство и предприятие по производству консервированной продукции для нужд спецназа и внутренних войск.

  • Инвестиции в бизнес
    Приток иссяк

    Приток иностранных инвестиций в экономику Узбекистана в период с 2011 по 2016 год снизился более чем на 40 процентов.

  • Полиция Эстонии
    Не виноватый он!

    Полицейского, застрелившего мужчину с ножами в центре эстонской столицы, оправдали. Его действия признаны вынужденной обороной.

  • Георгий Кабисов
    Вы задержаны!

    В Цхинвале задержан экс-министр связи и массовых коммуникаций Георгий Кабисов, которого обвиняют в превышении служебных полномочий.

  • Рыба, пойманная браконьерами сетями, на борту рыбоохранного катера, фото из архива
    Судьба браконьера

    Азербайджанцам, обвиняемым в незаконном отлове осетровых в казахстанских территориальных водах Каспия, грозит до восьми лет тюрьмы.

  • Работы над элементом турбогенератора в производственном корпусе АЭС
    "Атомная" запчасть

    Российская компания "Силовые машины" отгрузила первый турбогенератор для Армянской АЭС – он призван заменить агрегаты, выпущенные в 70-х года прошлого века.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Глаза разбегаются от такой красоты
Музей автомобильного спорта в Сочи
Схватка акулы и дайвера
Акула вступила с дайвером в схватку за его обед
Маркировка пластика на бутылках
Маркировка пластика на бутылках

Соцсети

Sputnikabkhazia