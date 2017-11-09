Видеосборник народных игр создадут в Абхазии

Участник проекта "Традиционные игры абхазов", проходящего по программе "Абазины и абхазы: сохранение и развитие языков, полевые исследования и архивные материалы", журналист Адгур Гунба рассказал о работе по сохранению традиционных игр.

СУХУМ, 9 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Одиннадцать народных игр и правил к ним записаны на видеоносители, сказал участник проекта "Традиционные игры абхазов", проходящего по программе "Абазины и абхазы: сохранение и развитие языков, полевые исследования и архивные материалы", журналист Адгур Гунба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Программу "Абазины и абхазы" представили в Sputnik

"Мы создаем видеоматериал национальных игр для того, чтобы они имели распространение среди населения. Наша цель состоит в том, чтобы все национальные игры не были забыты с течением времени, а оставались такими, какими когда-то были созданы", — подчеркнул он.

По его словам есть много традиционных игр, которые еще нужно исследовать, подробно узнать об их правилах.

"Есть люди, которые помнят правила игры "Кулы", которую придумали охотники, есть также игры "Лабарпа", "Бацарыпа", "Гутагыла", эти и другие игры уже есть на видео", — говорит Адгур Гунба.

Он подчеркнул, что работа по исследованию национальных игр проходит как в Абхазии, так и в Карачаево-Черкесии, где живут абазины.

31 марта 2016 года была проведена первая экспедиция проекта "Традиционные игры абхазов" в рамках программы "Абазины и абхазы: сохранение и развитие языков, полевые исследования и архивные материалы".

Эта программа осуществляется АНО "Алашара" и Академией наук Абхазии.