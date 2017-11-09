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Сбор улик на месте преступления

Прокуратура: убитый в Гудауте мужчина получил 13 огнестрельных ранений

© Fotolia/ Photographee.eu
В Абхазии
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Сообщение об убийстве Дмитрия Озган в Гудауте поступило в дежурную часть в 21.50 в среду 8 ноября.

СУХУМ, 9 ноя – Sputnik, Амра Амичба. 13 огнестрельных ранений обнаружили судмедэксперты на теле убитого в Гудауте местного жителя Дмитрия Озган, сообщил корреспонденту Sputnik следователь прокуратуры Гудауты Инар Амичба.

По словам следователя, предварительный  визуальный осмотр гильз на месте преступления показал, что стрельба велась из трех видов оружия: автомата, пистолетов "ТТ" и "Макаров".  

"Гильзы с места преступления изъяты, уже назначена судебно-баллистическая экспертиза", — сказал Инар Амичба. 

Машина МВД
© Sputnik. Томас Тхайцук
Убийство совершено в Гудауте

Убитый Дмитрий Озган, 1977 года рождения, подъехал к дому, где его поджидали злоумышленники, которые открыли по нему огонь. 

"Все не будем разглашать, но работа с возможными свидетелями ведется. Есть над чем работать", — отметил следователь. 

Инар Амичба отказался назвать возможную сферу деятельности Дмитрия Озган, объяснив, что следователь не может характеризовать убитого.  

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 99, части 1 статьи 217 Уголовного кодекса Абхазии — "Убийство" и "Незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия".




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