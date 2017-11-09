23:57 09 Ноября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 13°C
Прямой эфир
Поиск
бочка с водой

Жителей села Калдахуара обеспечили питьевой водой

© Sputnik.
В Абхазии
Получить короткую ссылку
10510

Глава администрации села Калдахуара рассказал, что строительство резервуара для воды в селе Калдахуара было начато в январе 2017 года.

СУХУМ, 9 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Жители села Калдахуара обеспечены питьевой водой, сказал в интервью радио Sputnik глава администрации села Теимыр Ампар в четверг 9 ноября.

"У нас несколько поселков, куда питьевая вода никогда не поступала, где не было кранов. Строительство резервуара для воды завершено, теперь мы подключаем жителей, чтобы вода поступила в дома", — добавил он.

Он сообщил, что Калдахуара живет более 240 семей, в 35 домах "третьей бригады" села водопровода никогда не было, даже в советское время.

Архивное фото реконструкции водопроводной магистрали
© Sputnik. Евгений Самарин
Конец "засухи" в селе Калдахуара

В селе проложили пластиковые трубы, которые производятся на Гудаутском заводе, сообщил глава администрации Калдахуары.

"Работы идут по намеченному плану, никаких трудностей нет. Люди рыли колодцы или покупали воду, теперь у них появилась возможность получать ее из своих кранов", — подчеркнул Теимыр Ампар. 

Решению этого вопроса содействовали глава Гудаутского района Руслан Ладария и премьер-министр Абхазии Беслан Барциц, рассказал глава села.

Государство выделило около трех миллионов рублей на строительство резервуара для воды емкостью более 100 кубометров. 

Резервуар для воды составляет два метра в высоту, 11 – в длину и 5 – в ширину. Вода в него поступает с помощью насоса из бассейна, расположенного на низменности вблизи сельской школы-интерната.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Хакер
    Доступ закрыт

    Ряд российских интернет-ресурсов заблокировали в Казахстане, так как через них распространялась запрещенная в республике экстремистская литература.

  • Флаги Кыргызстана и Казахстана. Архивное фото
    Не в деньгах счастье

    Парламент Кыргызстана одобрил денонсацию соглашения с Казахстаном о выделении 100 миллионов долларов в виде технической помощи.

  • У здания Международного валютного фонда в Вашингтоне, архивное фото
    Быстрее и глубже

    МВФ ожидает от Беларуси "более глубоких и быстрых реформ", при этом новых кредитов для республики пока не выдаст.

  • Депутат Сейма Эдвин Шноре
    Допустимые вши

    Власти Латвии приняли решение не лишать ордена Трех звезд депутата от Нацобъединения Эдвинса Шноре за высказывание о "русских вшах".

  • Сейм Литвы 3-й корпус, архивное фото
    Литовские просители

    Группа литовских парламентариев обратилась к венгерским коллегам с просьбой не блокировать решения, которые позволят Украине сблизиться с ЕС.

  • Молдавский праздник Изумрудный виноград, архивное фото
    Большинство – за!

    Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что большинство граждан республики хотят сотрудничества с Евразийским экономическим союзом.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Выставка скульптур диких животных под угрозой исчезновения Последний след
"Последний след": помнить о необходимости сохранения дикой природы
Президент Абхазии Рауль Хаджимба в четверг 9 ноября провел брифинг
Будем сносить: Хаджимба рассказал, как будут бороться с "самозастройщиками"
Как спастись от осеннего авитаминоза
Спорт и прогулки на свежем воздухе помогут в борьбе с осенней хандрой

Соцсети

Sputnikabkhazia