Жителей села Калдахуара обеспечили питьевой водой

Глава администрации села Калдахуара рассказал, что строительство резервуара для воды в селе Калдахуара было начато в январе 2017 года.

СУХУМ, 9 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Жители села Калдахуара обеспечены питьевой водой, сказал в интервью радио Sputnik глава администрации села Теимыр Ампар в четверг 9 ноября.

"У нас несколько поселков, куда питьевая вода никогда не поступала, где не было кранов. Строительство резервуара для воды завершено, теперь мы подключаем жителей, чтобы вода поступила в дома", — добавил он.

Он сообщил, что Калдахуара живет более 240 семей, в 35 домах "третьей бригады" села водопровода никогда не было, даже в советское время.

© Sputnik. Евгений Самарин Конец "засухи" в селе Калдахуара

В селе проложили пластиковые трубы, которые производятся на Гудаутском заводе, сообщил глава администрации Калдахуары.

"Работы идут по намеченному плану, никаких трудностей нет. Люди рыли колодцы или покупали воду, теперь у них появилась возможность получать ее из своих кранов", — подчеркнул Теимыр Ампар.

Решению этого вопроса содействовали глава Гудаутского района Руслан Ладария и премьер-министр Абхазии Беслан Барциц, рассказал глава села.

Государство выделило около трех миллионов рублей на строительство резервуара для воды емкостью более 100 кубометров.

Резервуар для воды составляет два метра в высоту, 11 – в длину и 5 – в ширину. Вода в него поступает с помощью насоса из бассейна, расположенного на низменности вблизи сельской школы-интерната.