Погода на выходные в Абхазии: будет тепло

СУХУМ, 10 ноя – Sputnik. По сообщению абхазских синоптиков, в воскресенье дневная температура воздуха заметно повысится, до +20°С.
Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Однако из-за перепадов температуры воздуха ночью и утром местами могут быть кратковременные, слабые осадки.
Атмосферное давление выше нормы, 764 миллиметра ртутного столба.
Ветер слабый, 3-5 метров в секунду, с порывами до 7 метров.
Температура воздуха ночью +12˚С +14˚С, днем +18˚С +20˚С.
Температура морской воды +16˚С.
Волнение моря слабое, силой в один балл.
Относительная влажность воздуха 60-80%.