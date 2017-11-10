Погода на выходные в Абхазии: будет тепло

В выходные дни территория Черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием выноса тепла с юга, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 10 ноя – Sputnik. По сообщению абхазских синоптиков, в воскресенье дневная температура воздуха заметно повысится, до +20°С.

Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Однако из-за перепадов температуры воздуха ночью и утром местами могут быть кратковременные, слабые осадки.

Атмосферное давление выше нормы, 764 миллиметра ртутного столба.

Ветер слабый, 3-5 метров в секунду, с порывами до 7 метров.

Температура воздуха ночью +12˚С +14˚С, днем +18˚С +20˚С.

Температура морской воды +16˚С.

Волнение моря слабое, силой в один балл.

Относительная влажность воздуха 60-80%.