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Видеомост Сухум-Цхинвал

Участники МАГ поддержали действия России в Сирии

© Sputnik.
В Абхазии
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В мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоялся видеомост Сухум-Цхинвал по итогам заседания Межпарламентской Ассамблеи государств – участников сообщества "За демократию и права народов", прошедшей в столице Южной Осетии.

СУХУМ, 10 ноя – Sputnik, Амра Амичба. Участники Межпарламентской Ассамблеи государств – участников сообщества "За демократию и права народов" выразили поддержку действиям России в урегулировании конфликта в Сирии. Об этом сказал руководитель делегации Абхазии Левон Галустян во время видео-моста Сухум-Цхинвал в пятницу 10 ноября. 

Здание парламента РЮО
© Sputnik. Ада Багиан
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"Когда Российская Федерация защищает мирных граждан Сирийской Арабской республики, мы не можем остаться в стороне. Мы должны решительно осудить действия террористов в этой стране. И при этом четко определить позицию. Я так понимаю, что недалек тот день и час, когда будет объявлено о полном разгроме террористических организаций в Сирийской Арабской республике. И многострадальный сирийский народ сможет начать восстанавливать свои города и села, сможет приступить к мирной жизни", — сказал абхазский парламентарий.

Левон Галустян подчеркнул, что придает особое значение развитию межпарламентских отношений Абхазии с Южной Осетией и Приднестровской Молдавской республикой.

"Межпарламентская ассамблея — не просто номинальная организация, которая периодически проводит свои заседания, приглашая представителей парламентских делегаций трех стран, а структура, который имеет прикладной характер. Инициатив было много", — заметил он.

Председатель комитета по внешней политике и межпарламентским связям Парламента Южной Осетии Игорь Кочиев рассказал, что делегация из Абхазии выступила с инициативой о решении вопроса выплаты материнского капитала российским гражданам, постоянно проживающим в Абхазии.

"Если в Южной Осетии этот вопрос решается, то в абхазской стороне такого решения нет. Мы проконсультировались, и решили заняться решением вопроса на парламентском уровне, чтобы вопрос сдвинулся с мертвой точки", — заметил он.

Заседание МПА в Цхинвале
© Sputnik. Наталья Айриян
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Вопрос распространения действия закона Российской Федерации для российских граждан постоянно проживающих в трех государствах Южной Осетии, ПМР и Абхазии, в части распространения материнского капитала неоднократно поднимался, в том числе на межпарламентской ассамблее.

"Мы очень рассчитываем, что до конца 2017 года удастся согласовать проект итогового обращения к президенту Российской Федерации, к руководству дружественного государства", — сказал депутат Народного Собрания Абхазии Левон Галустян.

По словам югосетинского депутата Олега Кочиева, абхазская делегация также выступила с предложением расширения сотрудничества в рамках сообщества "За демократию и права народов", пригласив на следующее заседание представителей парламентов ЛНР, ДНР и САР.

 




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