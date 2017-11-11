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Мемориал в шотландском городе Килмарнок, установленный в память об абхазских воинах, погибших в результате агрессии Грузии в 1992-1993 годах

МИД Абхазии о требовании Грузии снести памятник в Шотландии: вандализм

© Фото: photagram.org
В Абхазии
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Стало известно, что власти Великобритании намерены демонтировать мемориал в шотландском городе Килмарнок, установленный в память об абхазских воинах, погибших в результате агрессии Грузии в 1992-1993 годах.

СУХУМ, 11 ноя – Sputnik. Поведение официальных властей Грузии расценивается как акт вандализма, направленный на уничтожение исторической памяти абхазского народа, в отношении которого Грузия совершила этнические чистки и геноцид, говорится в заявлении на официальном сайте МИД Абхазии.

По инициативе посла Грузии в Великобритании Тамары Беручашвили власти Великобритании намерены демонтировать мемориал в шотландском городе Килмарнок, установленный в память об абхазских воинах, погибших в результате агрессии Грузии в 1992-1993 годах.

"Министерство иностранных дел Республики Абхазия расценивает подобные варварские шаги грузинского руководства как очередное яркое подтверждение агрессивного и антигуманного характера грузинской политики по отношению к Абхазии и ее народу", — отмечает МИД Абхазии.

МИД Абхазии напомнил, что это уже не первый акт агрессии Грузии в отношении исторического и культурного наследия абхазского народа.

"Напомним, что в октябре 1992 года в оккупированной столице Абхазии городе Сухум грузинские власти сожгли и уничтожили здания Абхазского института языка, литературы и истории и Государственного архива Абхазии. В результате этих варварских действий были уничтожены уникальные документы по истории и культуре Абхазии", — подчеркивается в заявлении.

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По этой причине планируемый демонтаж памятника абхазским воинам в городе Килмарнок лишний раз свидетельствуют о том, что все усилия руководства Грузии направлены не только на физическое уничтожение абхазского народа, но и на истребление его исторического прошлого, культурной самобытности и национальной идентичности, отмечает внешнеполитическое ведомство страны.

Министерство иностранных дел Республики Абхазия призывает международных посредников в Женевских международных дискуссиях дать адекватную и объективную оценку деструктивным действиям Грузии.

После окончания Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в шотландском городе-побратиме Сухума Килмарноке был разбит парк Памяти и сооружен памятник абхазским воинам, погибшим на полях сражений.

Посол Грузии в Великобритании Тамара Беручашвили 9 ноября заявила, что Великобритания признает территориальную целостность Грузии, а также отметила, что Лондон и местные власти в Шотландии поддержали Тбилиси по вопросу демонтажа мемориала абхазским войнам павшим во время войны.




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