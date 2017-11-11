11 ноября 1992 года: обмен военнопленными в Сухуме

Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

11 ноября 1992 года пресс-служба Верховного Совета Республики Абхазия сообщала о том, что по направлению Эшера-Сухум идет редкая перестрелка.

"Противник наращивает технику и живую силу в городе Сухум. Продолжается процесс обмена военнопленными", — говорится в сообщении.

По направлению Очамчыра –Ткуарчал в зоне партизанских действий боевого соприкосновения не было.