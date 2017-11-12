Президент Науру почтил память защитников Абхазии у мемориала в Сухуме

Президент Республики Науру Барон Вака прибыл в Абхазию с рабочим визитом в воскресенье 12 ноября.

СУХУМ, 12 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Президент Республики Науру Барон Вака возложил цветы к мемориалу павших защитников отечества в 1992-1993 годах, передает с места события корреспондент Sputnik Абхазия.

Главу дружественного Абхазии государства сопровождал Министр иностранных дел Абхазии Даур Кове. Возложив цветы, они обошли мемориал и направились к правительственному кортежу. Впереди встреча на высшем уровне с президентом Абхазии Раулем Хаджимба.

Республика Науру признала суверенитет Абхазии 15 декабря 2009 года.

Впервые делегация из Науру во главе со спикером Парламента этой республики Сирилом Бураманом посетила Абхазию в сентябре 2016 года. Во время этого визита стороны подписали новый межправительственный договор между Науру и Абхазией.

Делегация Республики Науру во главе с вице-президентом Республики Адеангом Давидом Уайа посещала Абхазию в апреле 2017 года. Члены делегации встретились с президентом Раулем Хаджимба, депутатами Народного Собрания, министром иностранных дел Абхазии.