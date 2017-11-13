Праздник общения: чего больше всего ждут в "Надежде"

В доме престарелых "Надежда" сегодня праздник. Ученики сухумских школ во Всемирный день доброты решили порадовать пожилых людей заботой и вниманием, которые им так необходимы. О том, как школьники проведали подопечных дома престарелых, и о неожиданной встрече читайте в материале корреспондента Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik.

Во дворе дома престарелых "Надежда" симметрично выстроились ученики сухумских школ. Они только что проведали подопечных дома престарелых.

Школьники пришли к старикам с гостинцами. Каждый своими руками испек сладкое угощение на свой вкус.

"Сегодня во всех школах Абхазии проходят уроки добра. Все школы проводят этот день по-разному. С самого утра сюда приходят ученики сухумских школ. Сейчас здесь стоят ученики школы №10. Они принесли с собой сладости, угощают пожилых, разговаривают с ними", — сказала директор фонда "Ашана" Мактина Джинджолия.

По ее словам, самый главный подарок, которое дети сделали для подопечных дома престарелых – это общение. Ведь пожилым и одиноким людям очень недостает именно этой, по нашим меркам, малости.

© Sputnik. Сария Кварацхелия Подопечные дома престарелых "Надежда"

Одиночная палата

Пока мы говорили с Мактиной Джинджолия, к дому подъехала еще одна машина. Уже с группой учеников школы №2.

"Про акцию мне рассказали наши учителя. Мне стало приятно, и я сразу решил принять в этом участие. Я и мои школьные друзья решили принести подарки нашим соотечественникам, которые находятся здесь. Я надеюсь, что им приятно. Желаю им никогда не болеть", — сообщил ученик Илья Ардзинба.

Ребята направляются со своими вкусными подарками в столовую. Из комнат за ними с грустью наблюдают старики. Вдруг из одной палаты меня указательным пальцем подзывает одна женщина. Неловко захожу к ней.

"Вы, наверное, журналист раз с камерой, — медленно, но четко произносит женщина, — не могли бы вы рассказать мне какие-нибудь новости".

В недоумении и растерянности я присаживаюсь возле пожилой женщины. Знакомлюсь.

Елена прекрасная

Зовут мою внезапную визави Елена Ильинична Гаврилиди. Друзья ее называют Лелей или Еленой "Прекрасной". Так ее прозвали неспроста. Она гречанка, вот и наделили ее дружеским прозвищем в честь Елены Троянской. Кстати, греческие мифы Елена Ильинична знает прекрасно. Даже кратко пересказала мне сюжет "Илиады".

"А ведь родилась я не здесь, а в Греции, на острове Крит в 1931 году. В 1933 мы переехали в Геленджик, а оттуда в Абхазию. Грецию помню фрагментами, то есть плохо. Но всегда я стремилась быть ближе к исторической родине. Читала много литературы, античной в первую очередь", — поясняет она.

В 1933 году семья Елены Гаврилиди купила домик в Сухуме, по улице Гоголя (ныне улица Дбар — прим. ред), и жили там среди других греков вплоть до 1949 года.

"В 1949 году по инициативе Лаврентия Берия нас сослали в Казахстан, — делится воспоминаниями гречанка. – Там мне приходилось трудиться. Работала вместе с мамой в школьном буфете. Летом же, когда школа не работала, продавала мороженое. Так мы выживали до 1968 года".

Возвращение

В 1968 году Елена Ильинична вместе с отцом и матерью возвращается в Сухум, и семья выкупает собственный дом у новых владельцев.

"Берия тогда проводил такую политику, что нас выселяли, ссылали в "Тмутаракань", а наши жилища отдавали мингрелам. И потому нам пришлось выкупить собственный дом", — поясняет она.

В Сухуме Елена Ильинична начала новую жизнь. Устроилась на работу. Сначала в буфет, позже на завод. С идеей вернуться на историческую родину распрощалась.

"Тогда был Союз, железный занавес. И нам казалось, что хорошая жизнь заканчивается там, где заканчивается Советский Союз. Я даже не могла себе представить, какая там жизнь. Сейчас уже бывает, я жалею, что осталась здесь, жалею, что не уехала, когда появилась возможность, когда началась перестройка", — признается она.

После грузино-абхазской войны, у Елены Гаврилиди умерла мама – последний ее близкий человек. С этих пор у нее началась одинокая жизнь, так как семьей она так и не обзавелась.

"Да, у меня были друзья, которые время от времени посещали меня. Но я жила одна-одинешенька. И вот ровно пять лет назад, когда я уже была не в состоянии самостоятельно себя обслуживать, я решила прийти в дом престарелых. Вчера исполнилось ровно пять лет, как я живу здесь", — говорит она.

За пять лет Ильинична так и не обзавелась друзьями в приюте, так как, по ее словам, с пожилыми людьми сложно находить общий язык.

"У каждого свои болячки. Найти друзей здесь сложно, — признается гречанка. – Тем более я живу в одиночной палате. Правда, меня временами посещала дочь моей близкой подружки. Но теперь меня никто не посещает – девочка заболела".

Последний год Елена Ильинична не выходит даже на улицу – нога больная. Долгие осенние дни она коротает либо за чтением книги, либо за просмотром телевизора, который стоит здесь же в комнате.

"Когда я устаю от всего этого, я наблюдаю за жизнью из окна своей комнаты. Мое окно выходит прямо во двор, где живут люди. Я наблюдаю за ними и чувствую себя героем тех детективов, которые временами читаю. Конечно, я в какой-то степени парализованный детектив, да и люди не те, что в романах. Но все дело воображения. А что делать еще? Ведь как-то нужно доживать свой век", — с грустью произносит Ильинична.

© Sputnik. Сария Кварацхелия Подопечные дома престарелых "Надежда"

Главное – семья

По мнению Гаврилиди, самое главное в жизни каждого человека – это семья.

"Я по молодости была глупой. Не вышла замуж. Были поклонники, но я выбирала. Долго. А сейчас жалею, потому что нет детей. Если бы были дети, то не было бы необходимости доживать свою жизнь в приюте", — признается она.

Елена Ильинична глубоко вздыхает и молчит. Еще минута, и она спрашивает, замужем ли я. Отрицательно качаю головой.

"Не стоит долго выбирать. По себе знаю", – напутствует женщина.

К концу нашей беседы я твердо решила для себя, что буду навещать эту пожилую женщину, которая очень нуждается в простом человеческом общении.