Со среды возможен дождь: погода на неделю в Абхазии

СУХУМ, 13 ноя – Sputnik. В понедельник и во вторник из-за активного выноса тепла с юга температура воздуха повысится до +23°С, прогнозируют синоптики Абхазии.
Однако со среды на четверг в результате смены теплой массы воздуха на относительно холодную, которую принесет с собой антициклон с северо-запада, ожидается незначительное ухудшение погоды. Будет облачно с прояснениями, преимущественно ночью и утром возможен дождь.
Атмосферное давление в пределах нормы, будет повышаться.
Температура воздуха ночью +10˚С +15˚С, днем +17˚С +22˚С.
Температура морской воды +15˚С.
Ветер слабый, 3-5 метров в секунду, с порывами до 7 метров в секунду.
Волнение морской воды умеренное,один 1 балл.
Относительная влажность воздуха 60-90%.