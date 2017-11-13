Со среды возможен дождь: погода на неделю в Абхазии

В течение недели на территории Черноморского побережья Абхазии ожидается относительно устойчивая погода, с переменной облачностью, преимущественно без осадков, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 13 ноя – Sputnik. В понедельник и во вторник из-за активного выноса тепла с юга температура воздуха повысится до +23°С, прогнозируют синоптики Абхазии.

Однако со среды на четверг в результате смены теплой массы воздуха на относительно холодную, которую принесет с собой антициклон с северо-запада, ожидается незначительное ухудшение погоды. Будет облачно с прояснениями, преимущественно ночью и утром возможен дождь.

Атмосферное давление в пределах нормы, будет повышаться.

Температура воздуха ночью +10˚С +15˚С, днем +17˚С +22˚С.

Температура морской воды +15˚С.

Ветер слабый, 3-5 метров в секунду, с порывами до 7 метров в секунду.

Волнение морской воды умеренное,один 1 балл.

Относительная влажность воздуха 60-90%.