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Российская военная база в Абхазии пополнилась молодыми зенитчиками

© Sputnik. Николай Хижняк
В Абхазии
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Военнослужащие, прибывшие в Абхазию, прошли трехмесячную подготовку в учебном центре войск противовоздушной обороны (ПВО) в Краснодарском крае.

СУХУМ, 14 ноя – Sputnik. Молодые специалисты зенитных ракетных комплексов "Оса-АКМ" из учебного центра Вооруженных сил России прибыли в российскую военную базу ЮВО в Абхазии. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

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"На начальном этапе военной службы в соединении с новичками будут проведены комплексные мероприятия по обустройству и вводу в строй. Военнослужащие пройдут специальное анкетирование и тестирование, для оценки своих психологических и психофизиологических характеристик", — отмечается в сообщении пресс-службы ЮВО.

Военнослужащие, прибывшие в Абхазию, прошли трехмесячную подготовку в учебном центре войск противовоздушной обороны (ПВО) в Краснодарском крае.

"Военнослужащих разместили в современных казармах модульного типа, оснащенных душевыми кабинами и системами кондиционирования воздуха. Помещения оборудованы чайными комнатами, в которых они смогут выпить чаю, почитать свежую прессу и сыграть в настольные игры", — подчеркивает ЮВО.

Всего, в рамках комплектования подразделений военной базы, до конца ноября в соединение прибудут более 250 младших специалистов. Они представят до 40 военно-учетных специальностей — механики-водители танков Т-72Б3, операторы-наводчики противотанковых ракетных комплексов "Штурм-С", связисты и кодировщики.

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