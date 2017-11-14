Госкомспорт: продолжим финансирование неолимпийских видов спорта

СУХУМ, 14 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Финансирование неолимпийских видов спорта со стороны государства не прекратится, и такой вопрос даже не рассматривается, заявил корреспонденту Sputnik статс-секретарь Госкомитета Абхазии по физической культуре и спорту Идрис Кара-Осман-оглы во вторник 14 ноября.

© Sputnik. Роман Денисов Новые виды спорта на зимней Олимпиаде-2018

"Мы никогда не отказывались и не откажемся от продвижения тех видов спорта, которые развиваются в Абхазии. Всего в республике около 20 видов спорта, и неолимпийскими видами занимается большое количество людей. Поэтому у нас никогда не стоял вопрос о прекращении их финансирования. Руководство Госкомспорта этого не допустит", — отметил Кара-Осман-оглы.

Он добавил, что такие слухи могли пойти из-за сокращения бюджета Госкомспорта, что, скорее всего, приведет к отказу от некоторых выездных мероприятий.

"Абхазия маленькая, и новость о сокращении бюджета услышали многие. Возможно, некоторые предположили, что откажемся от каких-то неолимпийских видов спорта. У нас есть календарь спортивных мероприятия, и, исходя из того, что произошло сокращение финансов, скорее всего, вынужденно откажемся от некоторых мероприятий за пределами Абхазии. Мы прекрасно понимаем, что в стране сложная экономическая ситуация и с пониманием относимся к позиции руководства", — сказал представитель Госкомитета.

Кара-Осман-оглы подчеркнул, что абхазские спортсмены демонстрируют хорошие показатели по неолимпийским видам спорта как внутри страны, так и за ее пределами. Отказ от их финансирования он назвал кощунством.

"Понимаете, есть турниры, о дате проведения которых становится известно за один месяц до начала. В таких случаях мы можем обратиться с отдельными заявками напрямую к президенту или премьер-министру. Отказ от участия в подобных соревнованиях – редкое исключение", — объяснил Идрис Кара-Осман-оглы.

Статс-секретарь Госкомитета уточнил, что бюджет на проведение спортивных мероприятий в разные годы составлял от 18 и до 28 миллионов рублей. Точная сумма, которая будет выделена Госкомитету на 2018 год, станет известна только после формирования государственного бюджета, и с учетом этих средств будет определен календарный план спортивных мероприятий, добавил он.