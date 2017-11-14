14 ноября 1992 года: педагоги Абхазии обратились к коллегам в СНГ

Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

На совещании работников общеобразовательных школ Гудаутского и Гагрского районов 14 ноября 1992 года было сделано обращение к директорам и учителям общеобразовательных школ стран СНГ.

"Дорогие коллеги, вот уже три месяца в Абхазии идет война, трудно описать чудовищные акции, проводимые грузинскими оккупантами, убийства детей и школьников, издевательства над трупами, происходят поджоги и разрушения детских садов и школ прямой наводкой из танков", — говорилось в обращении.

В обращении также отмечалось, что Абхазия нуждается в поддержке, так как ее народ подвергается физическому истреблению.

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