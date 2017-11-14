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Национальный банк РА

Нацбанк: в Сбербанке Абхазии временная администрация

© Sputnik. Томас Тхайцук
В Абхазии
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Председатель Национального банка Абхазии Беслан Барателиа рассказал Sputnik о том, что временная администрация в Сбербанке введена с целью выведения банка из зоны убытков, сделать его современным и динамично развивающимся.

СУХУМ, 14 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. В Сбербанке Абхазии введена временная администрация, сообщил Sputnik председатель Национального банка Абхазии Беслан Барателиа во вторник 14 ноября.

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"Временная администрация – это команда высококвалифицированных служащих Банка Абхазии, которую отправляют в кредитную организацию в определенных законом случаях. К таковым относятся задержки платежей, снижение уровня капитала и так далее. Если простым языком, временная администрация – это команда антикризисных менеджеров, которые идут в банк с целью его финансового оздоровления", — добавил он.

13 ноября 2017 года в Сбербанке была введена временная администрация. А полномочия руководителя банка Тимура Бганба были на месяц ограничены, а через месяц будут полностью приостановлены, подчеркнул Барателиа.

"Сбербанк – крупнейший банк республики. Системообразующий банк. А самое главное – это единственный государственный банк. Именно поэтому я поставил перед собой и своими сотрудниками задачу в короткие сроки вывести банк из зоны убытков, сделать его современным, динамично развивающимся банком с клиентоориентированной политикой", — отметил он.

Как сообщил Беслан Барателиа, для достижения этой цели временная администрация будет предпринимать целый ряд мер.

"Необходимо провести полное финансовое обследование банка, существенно сократить расходы, предпринять все предусмотренные законом способы и механизмы для взыскания просроченной задолженности, разработать новые продукты с высокой доходностью", — сказал Барателиа.

Временная администрация в Сбербанке введена на 6 месяцев, но курировать банк планируется до полного финансового оздоровления, подчеркнул председатель Нацбанка Абхазии.

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