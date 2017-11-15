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Экономист: Абхазии нужно вкладывать в себя

© Sputnik. Алексей Куденко
В Абхазии
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Кандидат экономических наук, доцент департамента теоретической экономики НИУ Высшая школа экономики Москвы Даур Зухба поделился с корреспондентом Sputnik личным видением проблем и приоритетов экономики Абхазии.

СУХУМ, 14 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Абхазии нужно вкладывать в свою экономическую систему, а не вымывать свой капитал за границу, считает доцент Высшей школы экономики Москвы Даур Зухба.

"Конечно, нельзя обозначить только одну проблему, так как система работает комплексно, но есть одна вещь, о которой мы часто забываем. Если наша экономика работает эффективно, но при этом теряем капитал, вымываем его из экономики, то базиса для продвижения предпринимательства не будет", — сказал Зухба.

Чаще всего, добавил он, предприниматель не реинвестирует свою прибыль в экономику страны, и большая часть средств вытекает в экономику России. Такой подход, подчеркнул ученый, требует следования определенной бизнес-этике и наличия доверия между партнерами.

По мнению экономиста, Абхазия сейчас проходит период взросления экономики, и поэтому республика должна быть заинтересована в иностранных туристах и зарубежных рынках.

"Сегодня, на мой взгляд, абхазский предприниматель мог бы эффективно выходить на российский рынок, тем более у многих есть паспорта обеих стран, и сделать это можно абсолютно легально. Может быть, стоит основать там предприятие, создать совместное предприятие или же найти другой способ ведения бизнеса. Конечно, такие дела быстро не решаются, но сам факт того, что деньги можно масштабно продуцировать для своей страны, ни у кого в современном мире не вызывает сомнения", — сказал Даур Зухба.

Председатель Российско-Абхазского делового совета Андрей Сергеев
© Sputnik.
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Еще одним перспективным направлением для Абхазии экономист назвал область инноваций, пусть даже не столь высокотехнологичных. Они, по мнению Зухба, могут быть простыми, но принести прибыль.

"Необязательно делать что-то сверхъестественное, иногда инновации могут выглядеть наивно, но при этом они приносят деньги и ценности для клиентов, благодаря которым наша жизнь становится легче, насыщеннее и разнообразнее", — отметил ученый.

Зухба уверен, что у Абхазии есть хороший потенциал для развития современной экономики, налаживания крепких связей и конкурентоспособности с ближайшими соседями. Приоритетными направлениями он считает производство, науку, сельское хозяйство, туризм и добычу полезных ископаемых.

Даур Зухба — уроженец Сухума. Окончил Киевский государственный университет имени Шевченко. В настоящее время директор Центра прикладных знаний, доцент департамента теоретической экономики НИУ Высшая школа экономики, доцент магистерской программы "Государственное управление" МГУ. Автор ряда научных работ и публикаций.

В октябре 2017 года Даур Зухба прочел несколько курсов для предпринимателей в АГУ, организованных Министерством экономики Абхазии.




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