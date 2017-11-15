Алиса Ардзинба назначена статс-секретарем Минздрава Абхазии

Должность статс-секретаря была учреждена в Министерстве здравоохранения Абхазии в 2016 году, Алиса Ардзинба стала первой, кто занял эту должность.

СУХУМ, 15 ноя — Sputnik, Бадрак Авидзба. Алиса Ардзинба назначена статс-секретарем, заместителем министра здравоохранения Республики Абхазия на заседании Кабинета Министров в среду 15 ноября.

"Алиса Дмитриевна уже работала в Минздраве, занималась подготовкой нормативно-правовой документации. Также занималась разработкой закона "О здравоохранении", — сказал министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия.

Он подчеркнул, что Алиса Ардзинба знакома с работой в Минздраве Абхазии и принесет пользу министерству.

Алиса Ардзинба родилась в селе Дурипш Гудаутского района 23 октября 1985 года. Окончила юридический факультет Абхазского госуниверситета в 2007 году. С 2007 года работала референтом, а с 2009 года старшим референтом правового и аналитического отдела Народного Собрания — Парламента Абхазии. С 2015 по 2016 год работала юристом в Министерстве здравоохранения Абхазии. Магистрант Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации.