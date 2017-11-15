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Сулиета Кусова

"Кунаки" открылись: более 50 фильмов покажут на фестивале в Сухуме

© Sputnik. Амра Амичба
В Абхазии
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Темы:
Х Северо-Кавказский открытый фестиваль кино и телевидения "Кунаки" (19)
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Международный открытый XI Северокавказский фестиваль кино и телевидения "Кунаки" будет проходить в Сухуме с 15 по 20 ноября.

СУХУМ, 15 ноя – Sputnik, Амра Амичба. Более 50 полнометражных и короткометражных документальных фильмов и телевизионных работ покажут за шесть фестивальных дней в Сухуме, сказала президент международного кинофестиваля "Кунаки" Сулиета Кусова-Чухо на церемонии открытия в музее Боевой Славы в среду 15 ноября.

По ее словам, церемония открытия полуофициальная, так как уже с утра начался показ программы для зрителей.

В первый фестивальный день показали ленты "Абхазия. Код возрождения" Алексея Малечкина, "Незабытое кино. Осетия" режиссера Михаила Самарина, "Самокат. Национальные особенности российского туризма" Андрея Поршняка, "Барабулька" Тома Стэнко и другие.

Среди участников фестиваля режиссер Аслан Карданов из Кабардино-Балкарии, который привез новый документальный фильм о кабардинском взводе кавказского императорского конвоя "Они служили России".

Карданов признался, что Абхазия занимает особое место в его становлении как журналиста, так как свой первый документальный фильм он снял в Абхазии и об Абхазии.

"Фильм рассказывал о том, что происходило здесь в 1992 году в августе и сентябре. Вы помните, что была практически блокада и абхазскую сторону никто не слышал. И этот фильм я отвез на международный фестиваль молодежных программ в Воронеж, — вспоминает Аслан Карданов. — И это действительно была информационная бомба, потому что люди услышали, что сказал генерал Каркарашвили. Каждый участник того фестиваля увез с собой этот фильм, таким образом его растиражировали. Этим свою роль как журналист, я считаю, выполнил. Фильм ничего не получил на этом фестивале, но мои коллеги оценили его по достоинству. Получится хвастовством, но единственный фильм, которому зрители аплодировали стоя".

Президент открытого фестиваля Кунаки Кусова-Чухо Сулиета Аслановна.
© Фото: Томас Тхайцук
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Трейлер полнометражного художественного фильма "Не виновен" представил зрителям на церемонии открытия режиссер Андзор Емкуж. К фестивалю смонтировать отснятый фильм он не успел.

"Фильм о дружбе между народами, о том, что нет никакой разницы между людьми: не имеет значения, на каком языке человек говорит, какому Богу молится, какого цвета его кожа и так далее – мы все люди и ходим под одним небом, по одной общей земле", — сказал Андзор Емкуж.

Президент международного кинофестиваля Сулиета Кусова-Чухо дополнила, что таким фильмом Емкуж отреагировал на историю убийства кабардинского мальчика, совершенное скинхедами.

"Но развитие событий и финал фильма неожиданные для зрителей. Родственники привезли убийцу мальчика в Кабардино-Балкарию и провели его по дорогам жизни кабардинца, показали, в какой среде вырос и жил убитый", — сказала Кусова-Чухо и предрекла большой интерес к фильму после презентации в Москве.

Приветственный адрес участникам фестиваля от президента Абхазии Рауля Хаджимба зачитал его советник Владимир Зантария.

Международный открытый XI Северокавказский фестиваль кино и телевидения "Кунаки" будет проходить в Сухуме до 20 ноября.

Информационным партнером кинофестиваля "Кунаки" выступает информагентство и радио Sputnik Абхазия.

Темы:
Х Северо-Кавказский открытый фестиваль кино и телевидения "Кунаки" (19)



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