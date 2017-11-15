"Кунаки" открылись: более 50 фильмов покажут на фестивале в Сухуме

Международный открытый XI Северокавказский фестиваль кино и телевидения "Кунаки" будет проходить в Сухуме с 15 по 20 ноября.

СУХУМ, 15 ноя – Sputnik, Амра Амичба. Более 50 полнометражных и короткометражных документальных фильмов и телевизионных работ покажут за шесть фестивальных дней в Сухуме, сказала президент международного кинофестиваля "Кунаки" Сулиета Кусова-Чухо на церемонии открытия в музее Боевой Славы в среду 15 ноября.

По ее словам, церемония открытия полуофициальная, так как уже с утра начался показ программы для зрителей.

В первый фестивальный день показали ленты "Абхазия. Код возрождения" Алексея Малечкина, "Незабытое кино. Осетия" режиссера Михаила Самарина, "Самокат. Национальные особенности российского туризма" Андрея Поршняка, "Барабулька" Тома Стэнко и другие.

Среди участников фестиваля режиссер Аслан Карданов из Кабардино-Балкарии, который привез новый документальный фильм о кабардинском взводе кавказского императорского конвоя "Они служили России".

Карданов признался, что Абхазия занимает особое место в его становлении как журналиста, так как свой первый документальный фильм он снял в Абхазии и об Абхазии.

"Фильм рассказывал о том, что происходило здесь в 1992 году в августе и сентябре. Вы помните, что была практически блокада и абхазскую сторону никто не слышал. И этот фильм я отвез на международный фестиваль молодежных программ в Воронеж, — вспоминает Аслан Карданов. — И это действительно была информационная бомба, потому что люди услышали, что сказал генерал Каркарашвили. Каждый участник того фестиваля увез с собой этот фильм, таким образом его растиражировали. Этим свою роль как журналист, я считаю, выполнил. Фильм ничего не получил на этом фестивале, но мои коллеги оценили его по достоинству. Получится хвастовством, но единственный фильм, которому зрители аплодировали стоя".

Трейлер полнометражного художественного фильма "Не виновен" представил зрителям на церемонии открытия режиссер Андзор Емкуж. К фестивалю смонтировать отснятый фильм он не успел.

"Фильм о дружбе между народами, о том, что нет никакой разницы между людьми: не имеет значения, на каком языке человек говорит, какому Богу молится, какого цвета его кожа и так далее – мы все люди и ходим под одним небом, по одной общей земле", — сказал Андзор Емкуж.

Президент международного кинофестиваля Сулиета Кусова-Чухо дополнила, что таким фильмом Емкуж отреагировал на историю убийства кабардинского мальчика, совершенное скинхедами.

"Но развитие событий и финал фильма неожиданные для зрителей. Родственники привезли убийцу мальчика в Кабардино-Балкарию и провели его по дорогам жизни кабардинца, показали, в какой среде вырос и жил убитый", — сказала Кусова-Чухо и предрекла большой интерес к фильму после презентации в Москве.

Приветственный адрес участникам фестиваля от президента Абхазии Рауля Хаджимба зачитал его советник Владимир Зантария.

Международный открытый XI Северокавказский фестиваль кино и телевидения "Кунаки" будет проходить в Сухуме до 20 ноября.

Информационным партнером кинофестиваля "Кунаки" выступает информагентство и радио Sputnik Абхазия.