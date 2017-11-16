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Спортплощадка

"Качалка" с видом на море: "воркаут" глазами любителя и профессионала

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Дети, молодежь и даже бабушки стали постоянными посетителями новой тренажерной площадки на набережной Сухума, силовые агрегаты которой "испробовал" на себе и корреспондент Sputnik Бадри Есиава.

От детей до бабулек

На набережной Сухума, недалеко от поворота на Маяк, несколько месяцев назад появилась площадка с тренажерами. Занимает она небольшой пятачок посреди сосен, всего восемь тренажеров. Время для посещения было выбрано не совсем удачное. Поклонников уличного фитнеса оказалось днем немного. Одна женщина.

Архивное фото тренировки в спортзале
© Sputnik. Алексей Филиппов
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Любительницей здорового образа жизни оказалась гостья из Томска Елена Шаранова, которая рассказала, что в прошлом занималась конькобежным спортом и туризмом, а сейчас предпочитает в более спокойной обстановке поддерживать физическую форму и наслаждаться природой.

Она подтвердила, что днем место пустует, и посоветовала прийти часам к 6 или 7 утра. Здесь бывает не только молодежь, но и довольно зрелые люди. Елена была удивлена, когда встретила на тренажерах весьма пожилую женщину.

"Я прихожу сюда третий день подряд и стараюсь использовать все тренажеры. Мне сложно точно сказать, как они действуют на организм, но я чувствую, что мне хорошо после них. По утрам сюда обычно приходит человек 10-15, а как-то раз я видела женщину лет 75, и она тренировалась наравне с молодыми. Представляете?" — поделилась наблюдением Шаранова.

Подобные занятия нужны для поддержания организма, тренировки мышц ног и рук, а также они будут полезны для полных людей, то ли посоветовала, то ли проявила осведомленность туристка, косо поглядывая на не очень спортивный торс корреспондента Sputnik.

Фитнес в спортзале. Архивное фото
© Sputnik. Кирилл Каллиников
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Намек был понятен. Отбросив лень, спешно стал испытывать все тренажеры подряд. Они показались мне удобными и не сложными в использовании, но приоритет отдал только двум – "бегу на лыжах" и тому, на котором тренируют руки и пресс поднятием собственного веса.

Почувствовать эффект от тренировок, правда, не удалось, но было весело и интересно.

"Не каждый может себе позволить посещать фитнес-клубы, и надо сказать большое спасибо тем, кто организовал такую площадку, да еще в таком прекрасном месте. Но есть пара замечаний. Лучше было бы, конечно, чтобы она была подальше от дороги, и два тренажера уже расшатаны — нужно закрепить хорошенько", — порекомендовала "эксперт".

Легко и просто

Новые тренажеры стали дополнением к спортплощадке, которая была обустроена на набережной Сухума несколько лет назад, куда нередко приходит молодой боксер Сергей Кецба. Он занимается подтягиванием на брусьях и турнике, качает пресс и ноги.

Мадина Бганба
© Sputnik / Томас Тхайцук
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По мнению спортсмена, тренажеры полезны, но они больше для детей или же пожилых людей.

"Я не использую их, так как они в большей степени для любителей. Но они тоже полезны для физического развития детей или же поддержания здоровья старшего поколения. В основном эти тренажеры для ног и рук", — сделал профессиональное заключение боксер.

Председатель комитета по делам молодежи и спорта администрации Сухумского района Джон Атумава рассказал, что эти тренажеры на столичной набережной появились благодаря депутатам городского Собрания.

"Инициатива была со стороны депутатов. Эта первая подобная площадка в этом году, и надеюсь, что бюджет района позволит в будущем установить такие тренажеры и в других частях города. В наших интересах открыть не только спортплощадки, но и целые комплексы", — подчеркнул Атумава.

О том, что два из восьми тренажеров расшатались, Атумава был в курсе и пообещал, что уведомит об этом депутатов городского Собрания столицы.

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