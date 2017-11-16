"Качалка" с видом на море: "воркаут" глазами любителя и профессионала

От детей до бабулек
На набережной Сухума, недалеко от поворота на Маяк, несколько месяцев назад появилась площадка с тренажерами. Занимает она небольшой пятачок посреди сосен, всего восемь тренажеров. Время для посещения было выбрано не совсем удачное. Поклонников уличного фитнеса оказалось днем немного. Одна женщина.
Любительницей здорового образа жизни оказалась гостья из Томска Елена Шаранова, которая рассказала, что в прошлом занималась конькобежным спортом и туризмом, а сейчас предпочитает в более спокойной обстановке поддерживать физическую форму и наслаждаться природой.
Она подтвердила, что днем место пустует, и посоветовала прийти часам к 6 или 7 утра. Здесь бывает не только молодежь, но и довольно зрелые люди. Елена была удивлена, когда встретила на тренажерах весьма пожилую женщину.
"Я прихожу сюда третий день подряд и стараюсь использовать все тренажеры. Мне сложно точно сказать, как они действуют на организм, но я чувствую, что мне хорошо после них. По утрам сюда обычно приходит человек 10-15, а как-то раз я видела женщину лет 75, и она тренировалась наравне с молодыми. Представляете?" — поделилась наблюдением Шаранова.
Подобные занятия нужны для поддержания организма, тренировки мышц ног и рук, а также они будут полезны для полных людей, то ли посоветовала, то ли проявила осведомленность туристка, косо поглядывая на не очень спортивный торс корреспондента Sputnik.
Намек был понятен. Отбросив лень, спешно стал испытывать все тренажеры подряд. Они показались мне удобными и не сложными в использовании, но приоритет отдал только двум – "бегу на лыжах" и тому, на котором тренируют руки и пресс поднятием собственного веса.
Почувствовать эффект от тренировок, правда, не удалось, но было весело и интересно.
"Не каждый может себе позволить посещать фитнес-клубы, и надо сказать большое спасибо тем, кто организовал такую площадку, да еще в таком прекрасном месте. Но есть пара замечаний. Лучше было бы, конечно, чтобы она была подальше от дороги, и два тренажера уже расшатаны — нужно закрепить хорошенько", — порекомендовала "эксперт".
Легко и просто
Новые тренажеры стали дополнением к спортплощадке, которая была обустроена на набережной Сухума несколько лет назад, куда нередко приходит молодой боксер Сергей Кецба. Он занимается подтягиванием на брусьях и турнике, качает пресс и ноги.
По мнению спортсмена, тренажеры полезны, но они больше для детей или же пожилых людей.
"Я не использую их, так как они в большей степени для любителей. Но они тоже полезны для физического развития детей или же поддержания здоровья старшего поколения. В основном эти тренажеры для ног и рук", — сделал профессиональное заключение боксер.
Председатель комитета по делам молодежи и спорта администрации Сухумского района Джон Атумава рассказал, что эти тренажеры на столичной набережной появились благодаря депутатам городского Собрания.
"Инициатива была со стороны депутатов. Эта первая подобная площадка в этом году, и надеюсь, что бюджет района позволит в будущем установить такие тренажеры и в других частях города. В наших интересах открыть не только спортплощадки, но и целые комплексы", — подчеркнул Атумава.
О том, что два из восьми тренажеров расшатались, Атумава был в курсе и пообещал, что уведомит об этом депутатов городского Собрания столицы.