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В Кабмине РФ обсудят соглашение между РФ и Абхазией

© Sputnik. Владимир Астапкович
В Абхазии
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Соглашение о сотрудничестве в области обеспечения лекарственными препаратами льготных категорий граждан РФ, постоянно проживающих в Абхазии, обсудят в Кабмине РФ.

СУХУМ, 16 ноя — Sputnik. Правительство России в четверг обсудит проект федерального закона о ратификации Соглашения между РФ и Абхазией о сотрудничестве в области обеспечения лекарствами и медицинскими изделиями отдельных категорий россиян, постоянно проживающих в республике, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кабинета Министров.

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© Sputnik. Рамиль Ситдиков
Минздрав: подготовлен список льготников на получение бесплатных лекарств

"Соглашение подписано 22 июня 2017 года в Москве. Соглашение направлено на обеспечение прав российских граждан, постоянно проживающих на территории Абхазии и имеющих право на предоставление при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях лекарственных препаратов для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты и медицинских изделий по рецептам на медицинские изделия", — говорится в сообщении.

Законопроект рассмотрен и одобрен 7 ноября на заседании комиссии правительства РФ по законопроектной деятельности.

Ранее Министерством здравоохранения Абхазии был подготовлен список льготников и реестр необходимых лекарственных препаратов, согласно Соглашению с Россией о сотрудничестве в области обеспечения лекарствами и медицинскими изделиями отдельных категорий россиян, постоянно проживающих в республике.

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