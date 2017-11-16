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Леопард пойманный в селе Лыхны

Специалисты из России "установят личность" пойманного в Абхазии леопарда

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Переднеазиатского леопарда поймали в Абхазии (6)
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Переднеазиатский леопард был пойман жителем села Лыхны вечером 15 ноября. Ученые предполагают, что пойманный зверь может быть одним из трех животных, выпущенных в Кавказские горы в 2016 году Сочинским центром разведения и акклиматизации леопардов.

СУХУМ, 16 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Специалисты из России проведут идентификацию пойманного в селе Лыхны леопарда, сказал в интервью Sputnik директор Института экологии Академии наук Абхазии Роман Дбар.

Леопард пойманный в селе Лыхны
© Sputnik / Томас Тхайцук
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"После приезда специалистов из Москвы и Сочи леопард будет идентифицирован. Это уже решение будет на самом высшем уровне о его возвращении в сочинский центр для дальнейшей работы с ним", — сказал Роман Дбар.

Роман Дбар назвал уникальным событием поимку леопарда в селе Лыхны. Ученый предположил, что пойманный леопард может быть одним из трех зверей, выпущенных в Кавказские горы в 2016 году. Он также добавил, что пойманный леопард был без специального GPS ошейника, который был одет на всех трех леопардов, выпущенных на волю в 2016 году.

"Ошейник имел GPS навигатор, позволявший отслеживать местоположение. Леопард спустился ближе к людям, но это пока предположение, пока не будет точно установлено его происхождение. Все леопарды, которые находятся в центре восстановления в Сочи, они идентифицируемые не только внешне, но и генетически, потому что в этой программе учитываются все параметры", — подчеркнул ученый.

В центре села Лыхны вечером 15 ноября был пойман леопард. Ученые предполагают, что пойманный в абхазском селе Лыхны леопард может быть одним из трех животных, выпущенных в Кавказские горы в 2016 году Сочинским центром разведения и акклиматизации леопардов. Программу восстановления популяции леопардов на Кавказе курировал лично президент России Владимир Путин.

Переднеазиатский подвид леопарда обитал на территории от Северного Кавказа до Красного моря и от Босфора до Пакистана, однако в XX веке область его распространения значительно сократилась. На Кавказе переднеазиатский леопард когда-то занимал практически все горные территории до высот около четырех тысяч метров, а также обитал в пойменных лесах крупных рек.

Программа реинтродукции переднеазиатского леопарда на Западном Кавказе была инициирована в 2009 году президентом России Владимиром Путиным и лично им курировалась. Она проводится Минприроды России при участии Сочинского национального парка, Кавказского заповедника, ИПЭЭ РАН, Московского зоопарка и WWF России, а также при содействии Международного союза охраны природы и Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов.

Темы:
Переднеазиатского леопарда поймали в Абхазии (6)



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