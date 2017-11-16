Ожидание участи: пойманного в Абхазии леопарда стараются не тревожить

Житель села Лыхны поймал леопарда вечером 15 ноября, для этого он изготовил специальную клетку-ловушку, куда посадил в качестве приманки курицу.

ЛЫХНЫ, 16 ноя – Sputnik, Амра Амичба, Бадрак Авидзба. Замдиректора Рицинского национального парка Инга Тания следит за порядком возле ловушки, в которую угодил переднеазиатский леопард, и никого не подпускает к хищнику, сообщает корреспондент Sputnik с места события.

"Соблюдайте порядок! Он агрессивный, вы же видите, встает на дыбы, если приближаетесь. Клетка недостаточно прочна для такого сильного зверя. Давайте подождем специалистов, которые должны прибыть. Если он вырвется, а они приедут, что мы им покажем", — предупреждает она.

© Sputnik / Томас Тхайцук Леопард, пойманный в селе Лыхны

Услышав о том, что местный житель Вадим Хинтба поймал необычного для Абхазии зверя, у его дома стали собираться жители Лыхны и прилегающих сел. Территорию вокруг западни пришлось огородить, чтобы уберечь леопарда от излишнего стресса.

© Sputnik / Томас Тхайцук Жители села собравшиеся посмотреть на леопарда

Люди снимают происходящее на телефоны. Пожилая жительница села заявила, что хищник истребил в ее хозяйстве всю птицу.

По словам Вадима Хинтба, который поймал зверя, ловушку он соорудил за один день из подручных средств.

© Sputnik / Томас Тхайцук Вадим Хинтба

"В качестве приманки разместил там живую курицу. Когда зверь зашел в клетку, она и захлопнулась", — объяснил он.

Интересно, что после того как леопард оказался в клетке, он не притронулся к курице. Они мирно сидят в одной клетке.

"Утром я с удивлением обнаружил, что леопард и курица сидят вместе в одной клетке", — сказал Хинтба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Леопард в селе Лыхны

Вадим Хинтба рассказал, что слышал о том, что в Сочи выпустили трех леопардов в дикую природу в 2016 году, и он предполагает, что это один из тех хищников.

Ранее жители Лыхны стали замечать, что у них пропадает домашняя птица.

Тата Сангулия рассказала, что полтора месяца назад услышала неподалеку необычайно сильный звериный рык.

© Sputnik / Томас Тхайцук Леопард, пойманный в селе Лыхны

"Я тогда своим сказала, что это какой-то большой серьезный зверь. В округе, наряду с индюшками и прочей живностью, исчезли и шесть кошек", — сообщила она.

Ученые предполагают, что пойманный в абхазском селе Лыхны леопард может быть одним из трех животных, выпущенных в природу в 2016 году Сочинским центром разведения и акклиматизации леопардов. Программу восстановления популяции леопардов на Кавказе курировал лично президент России Владимир Путина.

Программа реинтродукции переднеазиатского леопарда на Западном Кавказе была инициирована в 2009 году президентом России Владимиром Путиным. Она проводится Минприроды России при участии Сочинского национального парка, Кавказского заповедника, ИПЭЭ РАН, Московского зоопарка и WWF России, а также при содействии Международного союза охраны природы и Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов.