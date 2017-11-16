Ученые из России возьмут анализ крови леопарда, пойманного в Абхазии

Житель села Лыхны поймал леопарда вечером 15 ноября, для этого он изготовил специальную клетку-ловушку, куда посадил в качестве приманки курицу.

ЛЫХНЫ, 16 ноя – Sputnik, Амра Амичба, Бадрак Авидзба. Кровь пойманного в селе Лыхны леопарда будет отправлена в Москву на исследование, сам леопард несколько дней будет находиться в клетке, сказал корреспонденту Sputnik директор Кавказского природного биосферного заповедник Сергей Шевелев.

Леопарда усыпят для забора крови и переведут в другую клетку для обеспечения безопасности.

© Sputnik / Томас Тхайцук Леопард, пойманный в селе Лыхны

Ученые предполагают, что пойманный в абхазском селе Лыхны леопард может быть одним из трех животных, выпущенных в природу в 2016 году Сочинским центром разведения и акклиматизации леопардов.

"Если это наш леопард, то мы его заберем, если нет, то он останется здесь", — сказал Шевелев.

Заместитель директора Рицинского национального заповедника Инга Тания напомнила, что леопард водился в горах Кавказа, однако он был истреблен человеком.

"Леопард давно потерян как вид, для восстановления и возвращения его в дикую природу был создан питомник в Сочи, откуда их выпустили на территорию Кавказского биосферного заповедника. Пойманный леопард может быть одним из них", — предположила она.

По ее словам, если пойманный в Лыхны леопард не принадлежит сочинскому питомнику, то он останется в республике.

Программу восстановления популяции леопардов на Кавказе курировал лично президент России Владимир Путина.

Программа реинтродукции переднеазиатского леопарда на Западном Кавказе была инициирована в 2009 году президентом России Владимиром Путиным. Она проводится Минприроды России при участии Сочинского национального парка, Кавказского заповедника, ИПЭЭ РАН, Московского зоопарка и WWF России, а также при содействии Международного союза охраны природы и Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов.