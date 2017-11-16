В российской военной базе в Абхазии начался отопительный сезон

Отопительный сезон казарменно-жилищного фонда и коммунальных сооружений в российской военной базе в Абхазии завершится 15 апреля 2018 года.

СУХУМ, 16 нояб – Sputnik. В российской военной базе в Абхазии стартовал отопительный сезон, — сообщает пресс-служба ЮВО.

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"Температурный режим в жилых и рабочих помещениях соответствует установленным нормам. Командование соединения организовало постоянный контроль за температурным режимом в казармах для военнослужащих по призыву, также для мониторинга работы теплогенерирующих систем в помещениях вывешены температурные графики", — говорится в сообщении.

Для обеспечения эксплуатации объектов в течение всего зимнего периода организованны дежурные аварийно-ремонтные бригады, состоящие из 20 человек.

Отопительный сезон казарменно-жилищного фонда и коммунальных сооружений российского соединения в Абхазии завершится 15 апреля 2018 года.

В российской военной базе в Абхазии подготовка к отопительному сезону началась в сентябре. Специалистами теплохозяйства базы были выполнены профилактические работы по осмотру и обслуживанию до 3,5 тысяч метров теплотрасс, также проведены работы по промывке систем отопления, ревизии и опрессовке тепловых узлов.

В состав объектов инфраструктуры военной базы входят казармы, свыше 20 жилых домов, столовые, десятки складов, банно-прачечный комплекс и штабы. 80% зданий – модульного типа из быстровозводимых конструкций с использованием современных экологически чистых материалов.