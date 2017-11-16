Режиссер фильма об Абхазии, открывшего "Кунаки": зрители хотели высказаться

СУХУМ, 16 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Каждый зритель, посмотревший документальный фильм об Абхазии "Абхазия. Код возрождения" на открытии кинофестиваля "Кунаки", хотел высказаться, столько эмоций он принес, сказал в интервью радио Sputnik режиссер фильма "Абхазия. Код возрождения" Алексей Малечкин.

"У меня ощущение счастья, потому что я уже не в первый раз показываю эту картину в Абхазии и вижу, как его хорошо принимают зрители, причем, картина очень большая и тяжелая. Осетины вспомнили о своих межнациональных проблемах, этот фестиваль всего Северного Кавказа и поэтому представлено много фильмов с национальной проблематикой", — добавил он.

Каждый герой фильма — он большая личность, рассказал Алексей Малечкин. "В масштабах Абхазии это известные люди, есть и простые люди тоже. В фильме есть замечательный эпизод, в Кутоле абхазская семья усыновила двух русских детей, брата и сестру, и воспитали их как абхазов, мальчик разговаривает на абхазском лучше, чем на родном языке, и говорит, что он абхаз", — подчеркнул режиссер.

Сам Алексей Малечкин родился и вырос в Абхазии, по его признанию, снимать фильмы про Абхазию он начал потому, что чувствовал долг перед республикой.

"Код возрождения" – это любовь, отношение к своей земле, к родным. Мы для себя это определяем словом "апсуара", уникальным законом, правилами жизни. В том, наверное, и есть возрождение", — отметил Малечкин.

Международный открытый XI Северокавказский фестиваль кино и телевидения "Кунаки" будет проходить в Сухуме до 20 ноября, в этом году в фестивале принимают участие пятьдесят фильмов.

Информационным партнером кинофестиваля "Кунаки" выступает информагентство и радио Sputnik Абхазия.