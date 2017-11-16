Автомобиль обстрелян в Гудаутском районе

Пострадавший во время обстрела автомобиля гражданин Барциц доставлен в Гудаутскую районную больницу.

СУХУМ, 16 ноя — Sputnik. В Гудауте, в районе Черной речки, обстрелян автомобиль Toyota Prado, сообщил корреспонденту Sputnik начальник милиции Гудаутского района Заур Дасания.

"ЧП произошло в районе Черной речки приблизительно в 20.00. На момент происшествия в автомобиле находился водитель, гражданин Абхазии Барциц, который получил огнестрельные ранения. Сейчас он находится в Гудаутской районной больнице, где ему делают операцию. Надеюсь, его жизни ничего не угрожает", — прокомментировал Дасания.

На данный момент прокуратура выясняет детали случившегося. По факту покушения на жизнь человека возбуждено уголовное дело.