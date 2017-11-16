Пострадавший во время обстрела в Гудауте скончался в больнице

В Гудауте, в районе Черной речки был обстрелян автомобиль Toyota Prado.

СУХУМ, 16 ноя — Sputnik. Пострадавший во время обстрела автомобиля гражданин Сабри Барциц скончался в Гудаутской районной больнице, сообщил главврач больницы Хаджарат Шамба.

"Врачи больницы несколько часов боролись за жизнь Барциц. Однако было множество огнестрельных ранений. Спасти жизнь не удалось", — прокомментировал он.

Ранее начальник милиции Гудаутского района Заур Дасания сообщал, что в Гудауте, в районе Черной речки был обстрелян автомобиль Toyota Prado.

На данный момент прокуратура выясняет детали случившегося. По факту покушения на жизнь человека возбуждено уголовное дело.



